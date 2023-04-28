Де українці відпочивають в умовах воєнного стану — Finance.ua

Де українці відпочивають в умовах воєнного стану Сьогодні 13:00

Де українці відпочивають в умовах воєнного стану

У період воєнних дій в Україні багато громадян прагнуть знайти спосіб відволіктися від повсякденної рутини та відвідати цікаві місця всередині країни й не лише.

Однак вибір місця відпочинку в умовах війни може бути ускладнений. Розповідаємо, де українці воліють відпочивати під час воєнного стану.

З огляду на обмеження, які передбачає особливий правовий режим під час війни, багато громадян України не можуть виїхати за кордон, оскільки є військовозобов’язаними. У такому разі більшість громадян обирає внутрішній туризм.

Основний потік відпочивальників-українців перебуває в західних регіонах країни з кількох причин:

1. туристична місцевість (гори, водойми та відпочинкові комплекси);

2. області на заході України розташовані далеко від лінії фронту.

Одним із найпопулярніших напрямків для українців є курорти в Карпатах. Взимку це місце стає популярним для любителів активного відпочинку, а влітку — для туристів, які полюбляють піші прогулянки та катання на велосипедах. Курорти, такі як Буковель, Драгобрат і Поляниця, пропонують безліч можливостей для відпочинку та розваг.

Також деякі українці обирають курорти на Чорному морі, такі як Одеса, Затока та Чорноморськ. Хоча ці місця розташовані досить близько до зони бойових дій, багато людей вважають, що вони все ще можуть насолоджуватися відпочинком на узбережжі та відвідувати різні розважальні заходи.

Згідно з даними Державного агентства розвитку туризму, за минулий рік сума туристичного збору в Україні очікувано скоротилася. Рекордний спад було зафіксовано в південних і східних регіонах, тоді як західні області країни фіксували зростання.

Найбільше туристичного збору сплатили Львівська, Івано-Франківська та Закарпатська області. Це свідчить про те, що основний потік туристів зосередився на відпочинку в західних регіонах.

Відпочинок за кордоном для українців

Що стосується закордонного туризму, то такий варіант відпочинку в період війни можуть собі дозволити не багато українців, які залишаються на території країни. Основними споживачами закордонних пропозицій є жінки та діти, які не підпадають під загальну мобілізацію. Однак виїжджати за межі країни можуть і чоловіки — ті, хто за правилами звільняються від мобілізаційних заходів.

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