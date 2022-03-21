Де шукати житло у Польщі та що з цінами: корисні ресурси — Finance.ua

Де шукати житло у Польщі та що з цінами: корисні ресурси

Вчора 09:02 — Світ

Пошук нерухомості в Польщі — питання актуальне як для новоприбулих, так і для тих, хто хоче змінити квартиру, що орендується, або шукає квартиру для купівлі. Звичайно, завжди можна звернутися до ріелторів за допомогою, але можна спробувати самим знайти собі житло в Польщі і при цьому заощадити.

Портал in-poland поділився списком корисних сайтів, за допомогою яких можна знайти квартиру чи будинок, чи кімнату для життя у Польщі.

https://www.gumtree.pl/ Один з найпопулярніших польських інтернет-ресурсів з пошуку житла, роботи, купівлі та продажу — одним словом, безкоштовна дошка оголошень.

https://www.otodom.pl/ Також дуже популярний ресурс для пошуку нерухомості по всій Польщі. Сайт оновлюється практично щогодини та містить багато актуальних оголошень. Є зручний пошук на сайті.



https://www.olx.pl/ Сайт з дуже зрозумілим інтерфейсом та з великою кількістю актуальних оголошень про пошук нерухомості в Польщі. На цьому сайті можна ставити фільтри пошуку — шукати квартири від господарів чи агенції.



https://gratka.pl/nieruchomosci Сайт відрізняється від інших та дає можливість шукати квартиру за картою. Це зручно для тих, кому важливе місце розташування його майбутнього житла.



https://www.domiporta.pl/ Дуже зручна перевага цього сайту — наявність шаблону листа для власника квартири, яким можна скористатися для зв’язку.



Також у Польщі з’явився сайт ukrainesupport.net/uk , на якому зібрано пропозиції житла для біженців з України через воєнні дії. На сайті можна дізнатися про доступні варіанти житла у всіх регіонах Польщі. У кожній пропозиції зазначено, скільки людей можна розмістити, а також чи придатне це житло для дітей або виключно для дорослих.

«Тут ви знайдете допомогу, якщо ви біженець з України та шукаєте житло або транспорт. Пропозиції допомоги можете знайти самостійно, або можете повідомити про необхідну допомогу — ми зв’яжемося з вами. Усі пропозиції підтримки на порталі безкоштовні», — йдеться на сайті.

Що відбувається з цінами на квартири у Польщі?

Аналітики вивчили ціни пропозиції на оренду в новобудовах у восьми найбільших містах Польщі.

У Вроцлаві вартість оренди за останні два тижні зросла на 33%, а з лютого 2021 року до лютого 2022 року зростання цін склало 17%.

У Кракові вартість оренди квартири зросла на 26% від початку війни в Україні.

На найбільшому ринку у Варшаві зростання оренди квартир за останні два тижні склало 15%. При цьому в лютому зростання цін склало 8% за весь рік.

"Квартири, які призначені для короткострокової оренди, тобто для туристів, вийшли на ринок довгострокової оренди. Більше того, віддалена робота та навчання призвели до зниження інтересу до оренди.

Краківський ринок щосили намагався оговтатися від спаду, викликаного пандемією. Проте зараз Краків знаходиться в авангарді міст із найбільшою кількістю біженців. Шок попиту, пов’язаний з їх припливом, породив дуже велике зростання орендних ставок", — зазначають експерти.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

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