Де ще може стати в пригоді «Мрія» в разі відбудови — Finance.ua

Де ще може стати в пригоді «Мрія» в разі відбудови

Вчора 19:45 — Фондовий ринок

Вантажні авіаперевезення авіакомпанії «Антонов» приносили близько 90% прибутку всьому холдингу.

У парку було 8 літаків, 7 Ан-124 та один Ан-225. Головна інтрига у тому, яка частка прибутку була у «Мрії»? Мабуть, невелика.

За 2021 рік наша «Мрія» здійснила 49 рейсів, а за 2020 — 54. Тобто близько 4 на місяць.

Для порівняння всі Ан-124 у 2021 здійснили 1418 рейсів, у середньому 212 на літак. У 2020 — 1245, в середньому 178 рейсів на літак.

Виходить, що «Руслани» здійснювали від 15 до 18 рейсів на місяць. Тобто використовувалися в 3-4 рази інтенсивніше.

Чому? Тому що експлуатація Русланів вигідніша, вони спеціально створювалися як «вантажівки», на відміну від «Мрії», яка розроблялася для космічної програми.

Виходить, що ринку для Ан-225 немає?

Якщо подивитися на комерційні рейси, які здійснювала «Мрія», їх можна умовно розділити на 2 категорії.

Ексклюзивні негабаритні перевезення — робота, яку жоден інший літак не зміг би зробити.

Наприклад, перевезення генератора вагою 187,6 тонни з Німеччини до Вірменії або лопатей для вітрогенератора завдовжки 42,1 метра з Китаю до Данії.

Тут Ан-225 просто не могло бути конкурентів.

Наприклад, максимальний вантаж, перевезений «Мрією», становив 247 тонн при «паспортному» максимумі 250 тонн. Але це був не один вантаж, а кілька одиниць сільгосптехніки. З таким завданням впорався б і «Руслан», просто довелося б зробити кілька рейсів або використовувати кілька літаків.

Чи достатньо ємна ніша негабаритних вантажних перевезень, щоб розраховувати на окупність спорудження нової «Мрії»?

Зважаючи на те, що Ан-225 використовували не лише для рекордних перевезень, такі замовлення — велика рідкість.

Але до ніші негабаритних перевезень є інтерес інших учасників ринку. Конкуренти неочікувано є.

Де ще може стати в пригоді «Мрія»?

Можливо, в тому, для чого Ан-225 створювався, більше комерційних перспектив? Деякі проєкти були не лише в СРСР, а й в Україні.

У першій половині 2000-х опрацьовувалися авіаційно-ракетні комплекси «Світязь» та «Оріль», частиною яких мала стати модернізована «Мрія» або Ан-124. Далі проєктів справа не просунулась, тому говорити про реалістичність і тим паче про прибутковість не можна.

Очевидно, що конкуренція в космічній галузі зараз аж ніяк не менша, ніж в авіаційній, і навіть просто оцінка перспектив «повітряного старту» — складне завдання.

Комерційна ніша для «Мрії» існує. Інше питання, наскільки ця ніша велика та прибуткова. Адже «Мрія» не розроблялася для якихось ринкових умов, а просто «стала в пригоді».

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