Де мінімальні шанси отримати пенсію. Укрпошта доставила 80% виплат за квітень — карта — Finance.ua

Де мінімальні шанси отримати пенсію. Укрпошта доставила 80% виплат за квітень — карта

Вчора 17:42 — Казна та Політика

Де мінімальні шанси отримати пенсію. Укрпошта доставила 80% виплат за квітень — карта

Укрпошта станом на 25 квітня доставила 80% пенсій (або 8,5 млрд грн).

Як повідомили у компанії, доставка пенсій проводиться по всіх регіонах. Майже завершилася виплата квітневих пенсій в Одеській (100%), Кіровоградській (99%), Івано-Франківській (98%), Волинській та Полтавській (по 97%), Житомирській та Львівській (по 95%), Дніпропетровській та Закарпатській (по 94%) областях.

«Завдяки тому, що Укрпошта відразу після звільнення Сумської та Чернігівської областей розпочала відновлення роботи відділень, виплата пенсій в цих областях йде за графіком і на кінець третього тижня квітня складає 86% та 73% відповідно», — заявили в Укрпошті.

Повільніше через постійні обстріли, проте з обнадійливою динамікою відбувається виплата пенсій у Донецькій (53%) та Миколаївській (54%) областях.

Складною залишається ситуація в Луганській (2%), Херсонській (10%), Запорізькій (40%) областях — російські окупанти блокують доступи до міст та сіл, що практично унеможливлює доставку пенсій в строки.

«Як тільки будуть сформовані зелені коридори до міст, які тимчасово окуповані російськими нападниками або перебувають під обстрілами, Укрпошта одразу доставить виплати», — додали у компанії.

Інфографіка: Укрпошта

Наразі працює близько 6 тис. відділень Укрпошти, їх перелік можна переглянути за посиланням

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