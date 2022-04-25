Де мінімальні шанси отримати пенсію. Укрпошта доставила 80% виплат за квітень — карта — Finance.ua
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Де мінімальні шанси отримати пенсію. Укрпошта доставила 80% виплат за квітень — карта

Вчора 17:42Казна та Політика
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Де мінімальні шанси отримати пенсію. Укрпошта доставила 80% виплат за квітень — картаДе мінімальні шанси отримати пенсію. Укрпошта доставила 80% виплат за квітень — карта
Укрпошта станом на 25 квітня доставила 80% пенсій (або 8,5 млрд грн).
Як повідомили у компанії, доставка пенсій проводиться по всіх регіонах. Майже завершилася виплата квітневих пенсій в Одеській (100%), Кіровоградській (99%), Івано-Франківській (98%), Волинській та Полтавській (по 97%), Житомирській та Львівській (по 95%), Дніпропетровській та Закарпатській (по 94%) областях.
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«Завдяки тому, що Укрпошта відразу після звільнення Сумської та Чернігівської областей розпочала відновлення роботи відділень, виплата пенсій в цих областях йде за графіком і на кінець третього тижня квітня складає 86% та 73% відповідно», — заявили в Укрпошті.
Повільніше через постійні обстріли, проте з обнадійливою динамікою відбувається виплата пенсій у Донецькій (53%) та Миколаївській (54%) областях.
Складною залишається ситуація в Луганській (2%), Херсонській (10%), Запорізькій (40%) областях — російські окупанти блокують доступи до міст та сіл, що практично унеможливлює доставку пенсій в строки.
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«Як тільки будуть сформовані зелені коридори до міст, які тимчасово окуповані російськими нападниками або перебувають під обстрілами, Укрпошта одразу доставить виплати», — додали у компанії.
Інфографіка: Укрпошта Інфографіка: Укрпошта
Наразі працює близько 6 тис. відділень Укрпошти, їх перелік можна переглянути за посиланням.
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За матеріалами: НВ
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