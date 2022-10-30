Де краще зберігати заощадження під час окупації: способи вивезти гроші — Finance.ua

Де краще зберігати заощадження під час окупації: способи вивезти гроші Вчора 08:33 — Кредит&Депозит

Українці, які опинилися на захоплених російськими окупантами територіях, зіткнулися із серйозною проблемою: як робити розрахунки і, що важливо, як зберегти заощадження, перебуваючи в окупації.

Команда порталу Finance.ua поговорила з кількома небайдужими українцями, які перебувають на тимчасово окупованих територіях Запорізької та Херсонської областей, та підготувала статтю.

Готівкова гривня

До того часу, коли рашисти почали активно просувати використання російських рублів на тимчасово окупованих територіях, саме готівкова гривня була майже єдиним способом розрахунків за товари та послуги.

Особливо після того, як на захоплених територіях один за одним почали закриватись українські банки.

В результаті з’явилися ділки, які за певну комісію (за нашою інформацією, вона доходила до 10-12%. — Ред.) допомагали перевести в готівку гроші з банківських карток.

Що цікаво: через різницю в попиті на готівкову та безготівкову гривню відрізнялися навіть курси валют ообміну.

Безготівкова гривня в українських банках

Finance.ua хоче порадити тим, хто опиниться у подібній ситуації: маючи гривню на карткових рахунках, виїжджати можна навіть без самих пластикових карток. На підконтрольній території легко відновити всі банківські картки . А ризик втрати при цьому буде зведений до мінімуму.

Готівкова валюта

Тут та сама ситуація, що і з готівковою гривнею. Виїжджаючи на підконтрольні Україні території через численні КПП рашистів є ризик бути пограбованим.

Виїжджати з валютою можна лише у випадку, якщо маршрут лежить через Крим, Грузію і далі. Тут валюта буде незамінною. Гривню ніде не вдасться обміняти або її візьмуть за смішним курсом.

Безготівкова валюта в українських банках

Кошти, які не знадобляться найближчими місяцями, найкраще конвертувати у валюту у великих українських банках. В тих, яким не страшний «банкопад».

Криптовалюта Tether (USDT) на гаманцях криптобірж

Для тих, хто планує надалі виїзд за кордон, ідеальним засобом для збереження заощаджень стануть вкладення в стейблкойни.

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