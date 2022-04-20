Де фрілансерам у діджитал-сфері шукати роботу: список платформ — Finance.ua
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Де фрілансерам у діджитал-сфері шукати роботу: список платформ

Вчора 08:03Особисті фінанси
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Спільнота Digital masons у Telegram опублікувала перелік платформ, де діджитал-спеціалісту можна шукати проекти, фріланси та віддалену роботу.

Українські платформи

Міжнародні платформи

Ком’юніті фрілансерів

Компанії, що працюють з фрілансерами або об’єднують їх

Із початком війни росії проти України для багатьох користувачів російських рішень постало питання — чим замінити російські конструктори сайтів? Finance.ua створив цілий матеріал, де розповів про аналоги Tilda, InSales, Lpgenerator.

Чим замінити російські конструктори сайтів

Раніше повідомлялося, , що ринок праці наразі потроху оживає, і попит на роботу, зокрема дистанційну, збільшується.
Яку роботу зараз пропонують дистанційно, скільки роботодавців готові взяти людей без досвіду та на яку зарплату можна розраховувати — розповіли представники порталу з пошуку роботи Work.ua.
За матеріалами: Ain.Ua
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