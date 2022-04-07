Де біженцю з України знайти роботу в Чехії: корисні сайти — Finance.ua

Де біженцю з України знайти роботу в Чехії: корисні сайти

Вчора 13:02 — Особисті фінанси

Інформаційний портал про Чехію склав для біженців з України список корисних сайтів, де публікуються оголошення про роботу в країні.

Вакансії від біржі праці

Перший варіант — розглянути вакансії від міністерства праці на їхньому сайті . Ви також можете прийти на біржу праці для консультації очно.

Сайти з пошуку роботи

На багатьох сайтах пошуку роботи в Чехії з’явилися спеціальні розділи для українців, куди потрапляють вакансії, які вітають найм біженців. Подібні оголошення вивішують на:

За спеціалізацією

Для лікарів та медпрацівників

Дуже багато інформації для українських лікарів та медпрацівників тут

Центр кадрів Пльзенського регіону безкоштовно допоможе з процесом нострифікації та стажуванням у лікарні. Заповніть анкету або можна написати з питанням на мейл чеською та російською мовами сюди — faitová@clz-pk.cz.

Організація «Доктор Чехов» збирає базу медпрацівників , які приїхали до Чехії у зв’язку з війною в Україні. Дані будуть використані для того, щоб зрозуміти, скільки медичних працівників приїхало і з якою спеціалізацією. Грунтуючись на цій статистиці, вони зможуть розпочати діалог із Міністерством охорони здоров’я та іншими організаціями для покращення чинної схеми визнання дипломів.

Для вчителів

Наразі йде набір україномовних вчителів для класів, де навчатимуться діти-біженці.

Психологи

Організація AMIGA допомагає українським психологам нострифікувати освіту та почати працювати тут за фахом.

IT-cфера

Список вакансій IT для українців по Європі, США та Чехії зокрема.

З приводу юридичного супроводу працевлаштування можна безкоштовно проконсультуватись у одного з юристів . Своє юридичне питання можна залишити на сайті

Якщо потрапили до недобросовісного роботодавця

Якщо вас дурять, не виплачують зарплату, умови праці не відповідають нормам, вам погрожують — не мовчіть. З візою про тимчасовий захист ви маєте такі самі права на працевлаштування, що й власники ПМЖ.

strada.cz — зверніться сюди, якщо вважаєте, що стали жертвою шантажу, обману, експлуатації, поганого поводження з боку роботодавця. Можете написати, навіть якщо не впевнені, що вони займаються саме вашим питанням. Пам’ятайте, що кожен біженець, який отримав доступ на ринок праці з отриманням візи про тимчасову охорону, відповідно до Трудового кодексу, має право на:

Справедливе та рівне поводження;

Письмовий трудовий договір;

Гарантовану мінімальну заробітну плату 16200 чеських крон при 40-годинному робочому тижні;



Винагороду за виконану роботу;

Безпечні умови праці;

Оплату медичного та соціального страхування роботодавцем;



Оплачувана відпустка;



Лікарняний.



Портал нагадує, що чеська влада радить шукати роботу безпосередньо від роботодавця або за допомогою міністерства праці та не користуватися послугами посередників , особливо нелегальних, які стягують частину вашого заробітку за свої послуги.

До речі, якщо вас цікавить швидка позика до зарплати, за допомогою порталу Finance.ua можна підібрати оптимальні умови.

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