ДБР заблокувало схему, через яку в росію та білорусь виводили мільйони доларів — Finance.ua

ДБР заблокувало схему, через яку в росію та білорусь виводили мільйони доларів

Вчора 16:19 — Кримінал

ДБР заблокувало схему, через яку в росію та білорусь виводили мільйони доларів, dbr.gov.ua

Працівники Державного бюро розслідувань викрили організовану групу, що намагалася заробити в умовах агресії рф проти України.

Про це повідомляє пресслужба ДБР у Телеграм

«Ділки організували незаконне виведення з країни коштів російського та білоруського бізнесу, які могли бути націоналізовані та направлені на потреби ЗСУ. ДБР вийшло на групу зловмисників під час проведення фільтраційних заходів громадян росії та можливих учасників ДРГ. Його організатори мали по кілька паспортів на різні прізвища», — ідеться у повідомленні.

Як зазначається, до початку агресії ділки займалися легалізацією грошей, мінімізацією податкового навантаження та виведенням коштів через афільований конвертаційний центр.

При цьому зловмисники користувалися корупційними зв’язками у реєстраційних та інших органах влади для виготовлення паспортів громадянина України та інших документів на вигадані імена та прізвища тощо. На паспорти з несправжніми установочними даними вони реєстрували комерційні структури та активно використовували їх у протиправній фінансово-господарській діяльності.

У ДБР повідомили, що лише упродовж кількох місяців 2021 року через фіктивні фірми було переведено в готівку понад 110 млн грн. Вже під час активної фази війни росії проти України вони вирішили «розширити» свій бізнес та почали надавати послуги щодо нелегального виведення коштів «контрагентів» з нашої держави через механізм так званих «перестановок» готівки.

«У ході проведення обшуків за місцями проживання та в офісах учасників злочинної групи було вилучено майже 1,5 млн дол. та 150 тис. євро, підроблені паспорти громадян України, печатки та документи фіктивних підприємств, комп’ютерну техніку з доказами протиправної діяльності», — зазначили у відомстві.

Там додали, що в межах кримінального провадження, розпочатого за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 364 (зловживання владою) та ч. 3 ст. 212 (ухилення від сплати податків, зборів) Кримінального кодексу України, тривають слідчі дії. У тому числі встановлюються посадові особи у реєстраційних та інших органах влади, які сприяли видачі фальшивих документів. Процесуальне керівництво здійснює Офіс Генпрокурора.

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