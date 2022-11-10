ДБР з початку року передало АРМА майно та активи на майже 9 мільярдів — Finance.ua

ДБР з початку року передало АРМА майно та активи на майже 9 мільярдів
Державне бюро розслідувань протягом десяти місяців року передало Нацагентству з розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, майна на майже 9 мільярдів гривень.
Про це повідомляє пресслужба ДБР.
За результатами роботи в управління АРМА передали майна на 8,93 млрд гривень, а після завершення розслідувань та оцінки їх вартість може значно зрости.
«Власність фігурантів кримінальних проваджень, що розслідує ДБР, у тому числі російських структур, вже приносить прибутки державі. Дохід, отриманий від управління переданим майном, вже перевищив 28 мільйонів 800 тисяч гривень», — зазначили в Бюро.
Зокрема, АРМА передали:
- 180 транспортних засобів;
- 47 одиниць сільськогосподарської техніки;
- 443 об’єкти нерухомого майна;
- 11 морських суден.
Загалом вартість переданого ДБР до АРМА майна у 2022 році майже у 8 раз перевищує вартість майна, переданого за аналогічний період минулого року.
Під час розслідувань ДБР виявило частки у статутних капіталах на майже 820 млн гривень, більше 7 млн 850 тис. гривень готівкових коштів та інші цінності.
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