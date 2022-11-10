ДБР з початку року передало АРМА майно та активи на майже 9 мільярдів — Finance.ua

ДБР з початку року передало АРМА майно та активи на майже 9 мільярдів Сьогодні 07:30 — Казна та Політика

ДБР з початку року передало АРМА майно та активи на майже 9 мільярдів

Державне бюро розслідувань протягом десяти місяців року передало Нацагентству з розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, майна на майже 9 мільярдів гривень.

За результатами роботи в управління АРМА передали майна на 8,93 млрд гривень, а після завершення розслідувань та оцінки їх вартість може значно зрости.

«Власність фігурантів кримінальних проваджень, що розслідує ДБР, у тому числі російських структур, вже приносить прибутки державі. Дохід, отриманий від управління переданим майном, вже перевищив 28 мільйонів 800 тисяч гривень», — зазначили в Бюро.

Зокрема, АРМА передали:

180 транспортних засобів;

47 одиниць сільськогосподарської техніки;

443 об’єкти нерухомого майна;

11 морських суден.

Загалом вартість переданого ДБР до АРМА майна у 2022 році майже у 8 раз перевищує вартість майна, переданого за аналогічний період минулого року.

Під час розслідувань ДБР виявило частки у статутних капіталах на майже 820 млн гривень, більше 7 млн 850 тис. гривень готівкових коштів та інші цінності.

Таблиця: ДБР

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

Економічна Правда За матеріалами:

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.