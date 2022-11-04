ДБР викрило високопосадовців Укрпатенту на заволодінні 250 млн грн під виглядом закупівлі бронежилетів для військових — Finance.ua
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ДБР викрило високопосадовців Укрпатенту на заволодінні 250 млн грн під виглядом закупівлі бронежилетів для військових

Кримінал
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ДБР викрило високопосадовців Укрпатенту на заволодінні 250 млн грн під виглядом закупівлі бронежилетів для військових
ДБР викрило високопосадовців Укрпатенту на заволодінні 250 млн грн під виглядом закупівлі бронежилетів для військових, dbr.gov.ua
Працівники ДБР викрили колишнього в.о. держсекретаря міністерства економіки, колишнє керівництво держпідприємства Укрпатент, а також керівника однієї з благодійних організацій на заволодінні державними коштами у розмірі 250 млн грн.
Про це повідомляється на сайті ДБР.
Гроші перераховувалися на волонтерські рахунки нібито для закупівлі бронежилетів для військових, але насправді розкрадалися посадовцями.
Колишній керівник держпідприємства мав залишок коштів на рахунку, які міг витратити виключно на статутні потреби. Проте він вирішив заволодіти ними.
Ексдиректор ДП залучив спільників — головного бухгалтера, яка склала бухгалтерські та фінансові документи для оборудки, а також в.о. державного секретаря профільного Міністерства. Остання мала погодити здійснення правочину та створити умови для приховування злочину.
Для привласнення коштів було залучено благодійну організацію. Її директор надав завідомо неправдиві відомості та документи про нібито потребу у закупівлі бронежилетів для ЗСУ. Перераховані «благодійнику» гроші були переведені у готівку через низку фіктивних фірм та привласнені учасниками оборудки.
Після вчинення злочину ексдиректор Укрпатенту виїхав за межі держави. Підстави для його виїзду наразі перевіряються. В.о. державного секретаря Міністерства з роботи звільнилась, розраховуючи уникнути відповідальності за свої дії.
Втім, невдовзі після вчинення злочину, дії правопорушників були викриті працівниками ДБР, які здобули доказову базу протиправних дій посадовців. На рахунки підприємств, що були залучені у схемі виводу коштів, накладено арешти, вжито заходи для забезпечення відшкодування завданих державі збитків.
Ексдиректору та головному бухгалтеру Державного підприємства, в.о. державного секретаря міністерства та директору благодійної організації повідомлено про підозри за ч. 5 ст. 191 (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем) КК України.
Максимальне покарання за цими статтями передбачає позбавлення волі до 12 років.
За матеріалами:
Finance.ua
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