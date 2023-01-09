ДБР викрило трьох податківців, які «списали» підприємству майже 4 млн грн боргу коштом держави — Finance.ua
0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

ДБР викрило трьох податківців, які «списали» підприємству майже 4 млн грн боргу коштом держави

Кримінал
49
ДБР викрило трьох податківців, які «списали» підприємству майже 4 млн грн боргу коштом держави
ДБР викрило трьох податківців, які «списали» підприємству майже 4 млн грн боргу коштом держави, Фото: ДБР
Державне бюро розслідувань викрило посадовців, які причетні до мільйонних збитків, завданих державному бюджету України.
Про це повідомляє пресслужба відомства.
Службовцями ДБР встановлено причетність трьох працівників державного фіскального органу Кіровоградської області до порушень, через які держбюджет недоотримав мільйони гривень.
Посадовці Генерального управління ДФС у Кіровоградській області були визначені податковими керуючими для підприємства, яке займалось будівництвом доріг. Проте вони не виконали жодних дій щодо стягнення з підприємства наявного боргу, йдеться в повідомленні. Гроші не були навіть витребувані, і як результат, борг було визнано безнадійним і списано з підприємства, пояснили в ДБР.
Через бездіяльність податківців державний бюджет недоотримав майже 4 млн грн.
Наразі трьом податківцям повідомлено про підозру в службовій недбалості, що спричинила тяжкі наслідки (ч. 2 ст. 367 КК України).
Санкція статті передбачає покарання у вигляді до 5 років позбавлення волі.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

За матеріалами:
Mind
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Всі онлайн позики в одному додатку
Payment systems
Про насРедакціяЕкспертиРекламаСпецпроєктиУмовиКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2023 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Велика Васильківська, 55Г, Київ, Україна. Графік роботи: Пн-Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» - незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками "Промо", "Акції", "Новини партнерів" розміщуються на правах реклами, за їх зміст несе відповідальність рекламодавець. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.