ДБР викрило трьох податківців, які «списали» підприємству майже 4 млн грн боргу коштом держави — Finance.ua

ДБР викрило трьох податківців, які «списали» підприємству майже 4 млн грн боргу коштом держави Сьогодні 16:28 — Кримінал

ДБР викрило трьох податківців, які «списали» підприємству майже 4 млн грн боргу коштом держави, Фото: ДБР

Державне бюро розслідувань викрило посадовців, які причетні до мільйонних збитків, завданих державному бюджету України.

Про це повідомляє пресслужба відомства.

Службовцями ДБР встановлено причетність трьох працівників державного фіскального органу Кіровоградської області до порушень, через які держбюджет недоотримав мільйони гривень.

Посадовці Генерального управління ДФС у Кіровоградській області були визначені податковими керуючими для підприємства, яке займалось будівництвом доріг. Проте вони не виконали жодних дій щодо стягнення з підприємства наявного боргу, йдеться в повідомленні. Гроші не були навіть витребувані, і як результат, борг було визнано безнадійним і списано з підприємства, пояснили в ДБР.

Через бездіяльність податківців державний бюджет недоотримав майже 4 млн грн.

Наразі трьом податківцям повідомлено про підозру в службовій недбалості, що спричинила тяжкі наслідки (ч. 2 ст. 367 КК України).

Санкція статті передбачає покарання у вигляді до 5 років позбавлення волі.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

Mind За матеріалами:

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.