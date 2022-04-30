ДБР: суд арештував 51 білоруський вагон-цистерну — Finance.ua
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ДБР: суд арештував 51 білоруський вагон-цистерну

Вчора 19:18Казна та Політика
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ДБР: суд арештував 51 білоруський вагон-цистернуДБР: суд арештував 51 білоруський вагон-цистерну, dbr.gov.ua
За поданням ДБР суд арештував 51 білоруський вагон-цистерну, які перетнули кордон на Чернігівщині напередодні вторгнення рф.
Про це відомство повідомило у соцмережах.
Зазначається, що вагони фактично забезпечували логістику окупаційно-російських військ, що наступали по напрямку Чернігів-Суми.
«Цистерни були заповненні 3 тис. тоннами білоруського та російського дизельного палива. Продукція начебто призначалась нафтокомпаніям, які входять до сфери впливу Медведчука», — повідомили у ДБР.
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Там додали, що деякі з цистерн дещо пошкоджені, але після висновків експертизи та ремонту теж підуть на потреби держави.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

За матеріалами: Економічна Правда
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