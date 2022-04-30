ДБР: суд арештував 51 білоруський вагон-цистерну — Finance.ua

ДБР: суд арештував 51 білоруський вагон-цистерну

Вчора 19:18 — Казна та Політика

ДБР: суд арештував 51 білоруський вагон-цистерну, dbr.gov.ua

За поданням ДБР суд арештував 51 білоруський вагон-цистерну, які перетнули кордон на Чернігівщині напередодні вторгнення рф.

Про це відомство повідомило у соцмережах.

Зазначається, що вагони фактично забезпечували логістику окупаційно-російських військ, що наступали по напрямку Чернігів-Суми.

«Цистерни були заповненні 3 тис. тоннами білоруського та російського дизельного палива. Продукція начебто призначалась нафтокомпаніям, які входять до сфери впливу Медведчука», — повідомили у ДБР.

Там додали, що деякі з цистерн дещо пошкоджені, але після висновків експертизи та ремонту теж підуть на потреби держави.

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