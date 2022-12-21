ДБР передало державі російські активи в енергетичній галузі на сотні мільйонів доларів — Finance.ua

ДБР передало державі російські активи в енергетичній галузі на сотні мільйонів доларів Сьогодні 06:34 — Казна та Політика

Державне бюро розслідувань передало у власність держави російські активи на сотні мільйонів гривень, серед яких майно групи компаній російської «Татнефти».

Про це Державне бюро розслідувань повідомляє у Телеграмі

«Важливий напрям роботи ДБР від початку війни — це встановлення та арешт власності російських компаній чи суб’єктів рф. Адже в умовах російської агресії, бізнес-діяльність росіян на території України становить загрозу національній безпеці держави. Насамперед йдеться про енергетичну галузь, оскільки часто власниками стратегічних підприємств галузі є саме росіяни або підконтрольні їм структури», — ідеться в повідомленні.

Окрім того, всі дії ДБР спрямовані на підвищення енергоефективності України та забезпечення її енергетичної незалежності.

Так, лише впродовж кількох останніх місяців ДБР провело велику роботу з передачі активів групи компаній російської «Татнефти» Агентству з розшуку та менеджменту активів (АРМА) для здійснення заходів з управління ними.

Також арештовано 115 об’єктів нерухомого майна: нафтобази, заправні станції, нежитлові будівлі, земельні ділянки та 118 бензовозів і автомобілів.

ДБР спільно зі Службою безпеки України та Офісом генерального прокурора розслідують діяльність енергетичної компанії VS Energy, яка володіє низкою обленерго.

ДБР перевіряє інформацію щодо причетності високопосадовців та депутатів російської федерації до вчинення злочинів на території України. Зокрема через прямий чи опосередкований контроль над підприємствами критичної енергетичної інфраструктури України.

Слідчі ДБР перевіряють причетність до компанії VS Energy заступника голови державної думи росії Олександра Бабакова. Йому вже оголосили про підозру за ч. 3 ст 110 Кримінального кодексу України (посягання на територіальну цілісність і недоторканність України).

Окрім того, арештовані та передані до АРМА активи компанії іншого колишнього депутата держдуми рф, олігарха Андрія Молчанова — підприємство «АЕРОК».

Також працівники ДБР заблокували міжнародний канал постачання комплектуючих для військово-промислового комплексу та об’єктів критичної інфраструктури росії.

Серед іншого ДБР передало в управління АРМА 26 регіональних операторів газорозподільчих систем.

Окрім того, у червні минулого року Державне бюро розслідувань викрило масштабну схему безоплатної передачі Міністерством енергетики та вугільної промисловості України газорозподільних систем у користування приватним операторам. Багаторічна протиправна діяльність завдала державі збитків на 1,488 млрд гривень.

Також завдяки ДБР в управління АРМА передано скраплений газ, який хотіло протиправно реалізувати публічне акціонерне товариство «Укрнафта».

На Івано-Франківщині за ініціативи ДБР суд передав в управління АРМА два підприємства, що належать росіянам.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

Укрінформ За матеріалами:

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