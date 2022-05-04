ДБР ініціює націоналізацію ще майже 200 російських вагонів — Finance.ua
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ДБР ініціює націоналізацію ще майже 200 російських вагонів

Вчора 04:53Казна та Політика
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ДБР ініціює націоналізацію ще майже 200 російських вагонівДБР ініціює націоналізацію ще майже 200 російських вагонів
Державне бюро розслідувань ініціює націоналізацію ще 886 вагонів із росії та білорусі.
Про це повідомляє у Телеграм пресслужба Державного бюро розслідувань.
«Під час оперативних заходів працівники ДБР виявили на Запоріжжі та Дніпропетровщині 886 порожніх залізничних вагонів. 652 вагони належать російським підприємствам, 234 — білоруським. ДБР звернулося до керівників військово-цивільних адміністрацій Дніпропетровської та Запорізької областей з ініціативою примусового вилучення вагонів та спрямування коштів від їх оренди на потреби ЗСУ», — уточнюється в повідомленні.
Зазначається, що активна робота ДБР продовжується і майно загарбника буде служити для його знищення.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

За матеріалами: Укрінформ
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