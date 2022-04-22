ДБР арештувало понад 200 мільйонів екснардепа з когорти Януковича — Finance.ua

ДБР арештувало понад 200 мільйонів екснардепа з когорти Януковича

Вчора 18:07 — Казна та Політика

ДБР арештувало понад 200 мільйонів екснардепа з когорти Януковича

Державне бюро розслідувань арештувало понад 200 мільйонів гривень необґрунтованих активів колишнього народного депутата України від «Партії регіонів», наближеного до сім’ї експрезидента-втікача Віктора Януковича.

Про це свідчать дані ДБР Офісу генпрокурора та співрозмовника УП в правоохоронних органах.

Правоохоронці не називають ім’я екснардепа.

За даними Бюро, колишній регіонал спільно з оточенням президента-втікача «відмивав» та легалізовував за кордоном доходи, отримані від оборудок на одному з потужних концернів Донеччини («Стирол». — Ред).

Зазначається, що після створення росією терористичної організації «ДНР», зловмисник зберіг фактичний контроль над фармацевтичним виробництвом. Він зареєстрував компанію в тимчасово окупованій Горлівці, мером якої став його колишній охоронець.

Здійснюючи господарську діяльність, він співпрацював з окупаційною адміністрацією держави-агресора на шкоду національній безпеці України. Сплачуючи податки та наповнюючи бюджет псевдореспубліки, екснардеп фактично надавав фінансову допомогу незаконним збройним формуванням, які контролюються рф, в умовах ведення бойових дій проти України, зазначають в ОГП.

Згідно з даними Бюро, виконавець акумулював на депозитних рахунках, відкритих в українських банках 203,4 млн грн, що мають сумнівні та непідтверджені джерела походження. Кошти можуть бути пов’язані із російським капіталом та використовуватись для фінансування агресії.

ДБР встановило ці рахунки та вжило відповідних заходів для арешту активів.

Триває досудове слідство за ч. 4 ст. 110-2 (Фінансування дій, вчинених з метою насильницької зміни чи повалення конституційного ладу або захоплення державної влади, зміни меж території або державного кордону України) КК України та ч. 3 ст. 436-2 (Виправдовування, визнання правомірною, заперечення збройної агресії російської федерації проти України) КК України.

Процесуальне керівництво здійснює Офіс Генерального прокурора.

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