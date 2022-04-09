ДБР арештувало 86 мільйонів гривень кримських бізнесменів з подвійним громадянством — Finance.ua
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ДБР арештувало 86 мільйонів гривень кримських бізнесменів з подвійним громадянством

Вчора 02:44Казна та Політика
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ДБР арештувало 86 мільйонів гривень кримських бізнесменів з подвійним громадянствомДБР арештувало 86 мільйонів гривень кримських бізнесменів з подвійним громадянством
Бізнесмени у Криму зберегли українське громадянство, при цьому набувши російське. Державне бюро розслідувань ідентифікувало таких осіб та заарештувало їхні активи.
Про це повідомляє Державне бюро розслідувань.
Відтак понад 86 мільйонів гривень кримських комерсантів на рахунках українських банків — заарештовані.
«Бюро продовжує послідовну роботу для наповнення державного бюджету коштами зрадників та колаборантів. Ті хто фінансує армію агресора, поповнюючи бюджет її країни будуть нести відповідальність в Україні», — зазначили в ДБР.
ДБР встановило, що ці кримські комерсанти отримали російське громадянство, але при цьому зберегли українські паспорти. Всі ці 8 років вони сплачували податки до російського бюджету і таким чином фінансували війну проти України. Отримані прибутки вони відмивали через українські фірми для уникнення санкцій. Наразі триває досудове слідство.
Нагадаємо, що в Україні схвалили закон, який передбачає націоналізацію майна громадян росії, а також громадян України, які публічно заперечують війну.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

За матеріалами: Телеканал 24
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