ДБР арештувало 86 мільйонів гривень кримських бізнесменів з подвійним громадянством — Finance.ua

ДБР арештувало 86 мільйонів гривень кримських бізнесменів з подвійним громадянством

Вчора 02:44 — Казна та Політика

ДБР арештувало 86 мільйонів гривень кримських бізнесменів з подвійним громадянством

Бізнесмени у Криму зберегли українське громадянство, при цьому набувши російське. Державне бюро розслідувань ідентифікувало таких осіб та заарештувало їхні активи.

Відтак понад 86 мільйонів гривень кримських комерсантів на рахунках українських банків — заарештовані.

«Бюро продовжує послідовну роботу для наповнення державного бюджету коштами зрадників та колаборантів. Ті хто фінансує армію агресора, поповнюючи бюджет її країни будуть нести відповідальність в Україні», — зазначили в ДБР.

ДБР встановило, що ці кримські комерсанти отримали російське громадянство, але при цьому зберегли українські паспорти. Всі ці 8 років вони сплачували податки до російського бюджету і таким чином фінансували війну проти України. Отримані прибутки вони відмивали через українські фірми для уникнення санкцій. Наразі триває досудове слідство.

Нагадаємо, що в Україні схвалили закон, який передбачає націоналізацію майна громадян росії, а також громадян України, які публічно заперечують війну.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

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