Дату переходу Ethereum на «зелений» блокчейн перенесли — Finance.ua

Дату переходу Ethereum на «зелений» блокчейн перенесли

Вчора 02:11 — Фінтех і Картки

Дату переходу Ethereum на «зелений» блокчейн перенесли

Засновник BTC. TOP і відомий китайський майнер Цзян Чжоер передбачив, що перехід Ethereum на «зелений» блокчейн відбудеться у період з жовтня до грудня цього року.

Ведмежий ринок, за його словами, завершиться в кінці 2022 року.

Зазначимо, що цей прогноз суперечить заяві співзасновника ETH Віталіка Бутеріна. Останній запевнив криптоспільноту, що блокчейн перейде на алгоритм консенсусу Proof-of-Stake вже у серпні.

І все ж до слів китайського майнера варто дослухатися — минулої суботи засновник BTC. TOP заявив, що Bitcoin виросте протягом цього тижня. Що і сталося — щонайменше за останню добу курс криптовалюти № 1 зріс і зараз складає близько $31 500.

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Перехід на алгоритм консенсусу PoS часто пов’язують з еко-активізмом, але є й інша позиція — багато хто впевнений, що Bitcoin, навпаки, може допомогти у боротьбі з глобальним потеплінням.

Цим користуються й уряди багатьох країн — бажаючи контролювати «шкідливий» Bitcoin, вони вводять все нові регуляторні обмеження.

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