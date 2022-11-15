Данилишин залишив посаду голови Ради НБУ — Finance.ua

Данилишин залишив посаду голови Ради НБУ Сьогодні 14:37 — Казна та Політика

Данилишин залишив посаду голови Ради НБУ, Фото: espreso.tv

Голова Ради Національного банку Богдан Данилишин залишив свою посаду. Він очолював цей орган протягом останніх шести років.

Про це свідчить публікація Данилишина у Facebook

«14 листопада 2022 року сплив другий трирічний термін мого перебування на посаді голови Ради Національного банку України», — написав він.

Данилишин подякував «всім членам Ради НБУ, головам НБУ і членам правління НБУ, з якими довелося працювати, за спільну роботу».

«В подальшому буду працювати як член Ради НБУ до завершення конституційного терміну призначення», — додав він.

Нагадаємо, Рада Національного банку складається з дев’яти членів. Чотири особи призначаються Верховною Радою, чотири особи — президентом України. Голова НБУ входить до Ради за посадою. Члени Ради НБУ призначаються на семирічний термін.

Рада НБУ не впливає на політику НБУ, водночас до її повноважень входить затвердження заступників голови Нацбанку.

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