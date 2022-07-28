Данилишин розповів про перспективи банківського кредитування — Finance.ua

Данилишин розповів про перспективи банківського кредитування
Незважаючи на надлишок ліквідності, банки обережно оцінюють перспективи банківського кредитування.
Про це повідомив Глава Ради НБУ Богдан Данилишин.
За результатами опитування Національного банку, у ІІІ кварталі банки прогнозують незначне відновлення попиту на всі типи корпоративних кредитів, зокрема на короткострокові та гривневі позики, найбільше для МСП.
При цьому, у наступні 12 місяців скорочення корпоративного портфеля очікують 56% фінустанов, що є найгіршим показником з 2020 року. Оцінка перспектив споживчого кредитування порівняно з І кварталом дещо поліпшилася, хоча 63% банків досі вважають, що портфель зменшиться.
Читайте також
Поточне опитування, за оцінками банків, зафіксувало погіршення якості кредитів і домогосподарствам, і корпораціям. В результаті стандарти кредитування для всіх видів корпоративних позик посилюються другий раунд опитування поспіль.
Найбільше — для довгострокових, валютних кредитів та позик великому бізнесу. У ІІІ кварталі фінансові установи очікують подальшого посилення всіх видів ризиків: кредитного, операційного, та меншою мірою, ризику ліквідності.
Посилення ризиків та збільшення вартості кредитних ресурсів збільшує важливість державних програм підтримки кредитування.
Так, за державною програмою «Доступні кредити 5-7-9%» минулого тижня банками було видано 122 пільгових кредитів на загальну суму 1,1 млрд грн. Близько половини від зазначеного обсягу було видано банками державного сектору.
Загальна кількість виданих кредитів з початку широкомасштабних воєнних дій на території України за програмою досягла майже 11 тис., а їх загальний обсяг — 42 млрд. гривень, з яких левову частку коштів було спрямовано на кредитування с/г товаровиробників та антивоєнні цілі.
Окрім того, у червні поточного року в рамках підтримки мікро, малого та середнього бізнесу в Україні за допомогою державних гарантій було укладено 1368 кредитних договорів на суму 2,285 млрд грн із часткою зобов’язань за основним боргом, гарантованих державою, в обсязі 1,234 млрд гривень.
Поділитися новиною