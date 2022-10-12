Данилишин прокоментував ситуацію на валютному ринку — Finance.ua

Данилишин прокоментував ситуацію на валютному ринку Вчора 13:05 — Валюта

Данилишин прокоментував ситуацію на валютному ринку

Скорочення обсягу купівлі валюти клієнтами банків минулого тижня на тлі сталої пропозиції іноземної валюти обумовило скорочення чистого попиту на валюту на міжбанківському валютному ринку.

Про це написав голова Ради Національного банку України Богдан Данилишин на своїй сторінці у Facebook.

«Це, у свою чергу, дозволило скоротити обсяг чистого продажу іноземної валюти Національним банком на міжбанківському валютному ринку з 862 млн до 608,5 млн доларів США за минулий тиждень», — повідомив Данилишин.

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Разом з тим, з огляду на збільшення чистого продажу іноземної валюти Національним банком у вересні (до 2,7 млрд доларів США), міжнародні резерви України минулого місяця скоротилися на 5,9% до 23,9 млрд доларів США, що відповідає фінансування 3,7 місяця майбутнього імпорту.

«Натомість підтримку міжнародним резервам у вересні забезпечували надходження коштів міжнародної допомоги, що суттєво перевищували виплати за зовнішнім боргом. Так, упродовж вересня надходження валюти на рахунки уряду становили 2 млрд доларів США, з яких 1,5 млрд доларів США надійшли через трастовий фонд Світового банку від Сполучених Штатів Америки, 0,5 млрд доларів США — від Європейського Союзу, 51,7 млн дол. США — від розміщення внутрішніх державних облігацій, номінованих у валюті», — підсумував він.

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