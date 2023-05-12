Данилишин повідомив про ситуацію на валютному ринку — Finance.ua

Данилишин повідомив про ситуацію на валютному ринку Сьогодні 13:00 — Валюта

Міжнародні резерви України за результатами квітня 2023 р. зросли до 35,9 млрд дол. США, оновивши одинадцятирічний максимум.

Про це повідомив Богдан Данилишин, голова Ради НБУ.

Так, у квітні міжнародні резерви зросли на 13% завдяки надходженням від міжнародних партнерів на тлі подальшого зниження обсягів чистого продажу валюти Національним банком та помірних боргових виплат країни в іноземній валюті. Зокрема, на валютні рахунки уряду в Національному банку надійшло 5,9 млрд дол. США, з яких 2,7 млрд дол. США — у межах нової програми розширеного фінансування МВФ, 1,7 млрд дол. США — макрофінансова допомога від ЄС;

1,3 млрд дол. США — від Сполучених Штатів (через трастовий фонд Світового банку);

242,6 млн дол. США — від розміщення валютних облігацій внутрішньої державної позики.

При цьому, Уряд України виплатив за обслуговування та погашення державного боргу в іноземній валюті 446,0 млн дол. США, з яких 282,7 млн дол. США — за обслуговування та погашення валютних ОВДП, 113,1 млн дол. США — боргу перед Світовим банком, решта — боргу перед іншими міжнародними кредиторами. Чистий продаж іноземної валюти Національним банком у квітні знизився порівняно з березнем 2023 року на 298,5 млн дол. США — до 1 370,4 млн дол. США.

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У перший тиждень травня завдяки збільшенню пропозиції іноземної валюти на міжбанківському ринку на тлі сталого попиту на неї чистий продаж іноземної валюти Національним банком для збалансування ринку скоротився до 259 млн. доларів США (порівняно із 442 млн. доларів США тижнем раніше).

Фінансовий сектор

Обсяг ліквідності банківського сектору (у формі залишків на коррахунках та у депозитних сертифікатах НБУ) збільшилася до 624 млрд. грн., з яких близько 2/3 — у депозитних сертифікатах НБУ.

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Основним чинником збільшення банківської ліквідності, як і раніше, виступали витрати з Єдиного казначейського рахунку Уряду, тоді як інтервенції Національного банку з продажу іноземної валюту зменшували обсяг вільної ліквідності в банківській системі. Надлишок ліквідності, у свою чергу, визначає низький попит банків на кредити рефінансування, залишок заборгованості за якими скоротився за тиждень на 1,5 млрд. грн, та утримання ринкових ставок на рівні нижньої межі ставок за операціями НБУ (20%).

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