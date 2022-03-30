Данська мережа JYSK повністю виходить з рф — Finance.ua

«Усі магазини JYSK в росії тимчасово закриті з 3 березня. Сьогодні JYSK оголошує, що закриття буде постійним, і що JYSK повністю виходить з росії. Після чотирьох тижнів тимчасового закриття магазинів JYSK в росії стало ясно, що JYSK закриється назавжди і повністю покине росію», — йдеться у заяві.
Президент і генеральний директор JYSK Ян Бьоґ зазначив, що компанія приїхала в росію з бажанням надати вигідну пропозицію населенню росії, і почала роботу з гарним стартом. Однак у нинішній ситуації команда менеджменту та наші власники не бачать альтернативи закриттю діяльності в росії.
Починаючи з 31 березня, магазини JYSK в росії тимчасово відкриються, щоб здійснити розпродаж, щоб спустошити магазини. Після того, як продукти в магазинах будуть розпродані, магазини будуть закриті назавжди. Співробітники JYSK отримають заробітну плату відповідно до місцевих правил у рамках закриття.
Нагадуємо, данська меблева мережа Jysk слідом за IKEA 3 березня вирішила призупинити роботу в рф та закрити всі 13 магазинів на території країни.