Данська мережа JYSK повністю виходить з рф — Finance.ua

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Данська мережа JYSK повністю виходить з рф

Вчора 17:21Фондовий ринок
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Данська мережа JYSK повністю виходить з рфДанська мережа JYSK повністю виходить з рф, marktplatzgalerie.de
Данська мережа меблевих магазинів JYSK після того, як тимчасово зачинила магазини в рф 3 березня, вирішила повністю розірвати бізнес з агресором.
Про це повідомила пресслужба компанії.
«Усі магазини JYSK в росії тимчасово закриті з 3 березня. Сьогодні JYSK оголошує, що закриття буде постійним, і що JYSK повністю виходить з росії. Після чотирьох тижнів тимчасового закриття магазинів JYSK в росії стало ясно, що JYSK закриється назавжди і повністю покине росію», — йдеться у заяві.
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Президент і генеральний директор JYSK Ян Бьоґ зазначив, що компанія приїхала в росію з бажанням надати вигідну пропозицію населенню росії, і почала роботу з гарним стартом. Однак у нинішній ситуації команда менеджменту та наші власники не бачать альтернативи закриттю діяльності в росії.
Починаючи з 31 березня, магазини JYSK в росії тимчасово відкриються, щоб здійснити розпродаж, щоб спустошити магазини. Після того, як продукти в магазинах будуть розпродані, магазини будуть закриті назавжди. Співробітники JYSK отримають заробітну плату відповідно до місцевих правил у рамках закриття.
Нагадуємо, данська меблева мережа Jysk слідом за IKEA 3 березня вирішила призупинити роботу в рф та закрити всі 13 магазинів на території країни.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

За матеріалами: Економічна Правда
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