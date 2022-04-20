Danone припиняє нові інвестиції та імпорт в рф продукції під брендами Evian і Alpro — Finance.ua

Danone припиняє нові інвестиції та імпорт в рф продукції під брендами Evian і Alpro
Вчора 19:44 — Фондовий ринок
Французька компанія з виробництва продуктів харчування Danone припинила імпорт у рф мінеральної води Evian та продукції рослинного походження Alpro.
Про це йдеться у фінансовому звіті компанії за 1 квартал 2022 року.
"Danone без сумніву засуджує війну, що триває в Україні.
Danone вирішив істотно адаптувати свою діяльність в Росії, шляхом:
- переорієнтації свого портфеля на основні молочні продукти, дитяче та медичне харчування і припинення будь-якого імпорту продукції Evian і Alpro;
- припинення всіх нових інвестицій, включаючи рекламу, розвиток бренду.
Danone не бере з росії готівку, дивіденди чи прибуток і передає будь-який прибуток, отриманий в країні, на організації гуманітарної допомоги", — йдеться у заяві.
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