Danone припиняє нові інвестиції та імпорт в рф продукції під брендами Evian і Alpro — Finance.ua

Danone припиняє нові інвестиції та імпорт в рф продукції під брендами Evian і Alpro

Вчора 19:44 — Фондовий ринок

Французька компанія з виробництва продуктів харчування Danone припинила імпорт у рф мінеральної води Evian та продукції рослинного походження Alpro.

Про це йдеться у фінансовому звіті компанії за 1 квартал 2022 року.

"Danone без сумніву засуджує війну, що триває в Україні.

Danone вирішив істотно адаптувати свою діяльність в Росії, шляхом:

переорієнтації свого портфеля на основні молочні продукти, дитяче та медичне харчування і припинення будь-якого імпорту продукції Evian і Alpro;

припинення всіх нових інвестицій, включаючи рекламу, розвиток бренду.

Danone не бере з росії готівку, дивіденди чи прибуток і передає будь-який прибуток, отриманий в країні, на організації гуманітарної допомоги", — йдеться у заяві.

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