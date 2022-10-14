Danone продає бізнес у росії — Finance.ua
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Danone продає бізнес у росії

Фондовий ринок
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Компанія з виробництва молочних продуктів Danone оголосила про вихід з ринку росії. Бізнес передадуть іншому власнику.
Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на заяву Danone.
«Danone оголошує сьогодні про рішення ініціювати процес передачі контролю над бізнесом Essential Dairy and Plant-based у Росії. Danone вважає, що це найкращий варіант для забезпечення довгострокової безперервності місцевого бізнесу для своїх співробітників, споживачів і партнерів», — йдеться у повідомленні.
Danone була лідером у виробництві молочних продуктів у РФ. Компанія працювала в росії протягом 30 років і представлена брендами «Простоквашино», «Активіа», Actimel, «Ростишка», «Даніссімо», Danone, «Bio Баланс», «Актуаль», «Смішарики», Alpro, Bebelac, «Тьома», Nutrilon, «Малютка» та Evian.
При цьому в Danone оцінили збитки від передачі бізнесу в 1 млрд євро.
Нагадаємо, раніше Danone припинила імпорт товарів Evian та Alpro до росії та заявила про намір скоротити бізнес.

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За матеріалами:
Економічна Правда
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