Данія запустила грантову програму підтримки українського бізнесу — Finance.ua

Данія запустила грантову програму підтримки українського бізнесу
Данська рада в справах біженців оголосила про запуск грантової програми для підтримки українських підприємців під час війни.
Про це повідомили на Facebook-сторінці організації.
Йдеться про допомогу на суму до 15 тисяч доларів для українських бізнесів, який планують евакуюватися до інших регіонів або потребують відновлення виробничої інфраструктури.
Як пояснили в організації, розмір гранту буде залежати від кількості робочих місць, які планують створити, відновити чи зберегти українські підприємці. А також від індивідуальних потреб бізнесу.
Хто може отримати допомогу
Допомога надається тим бізнесам, які мають на меті:
- релокацію бізнесу в більш безпечні регіони (наприклад, захід України) із подальшим поновленням бізнес діяльності, яка передбачає створення нових, збереження існуючих та/або відновлення робочих місць;
- створення нових робочих місць шляхом розширення поточної діяльності для підприємств, які не постраждали від бойових дій;
- відновлення пошкодженої інфраструктури та/або активів із подальшим поновленням бізнес-діяльності, яка передбачає створення нових, збереження існуючих та/або відновлення робочих місць;
- переорієнтацію бізнес-діяльності задля виходу на нові ринки збуту, оскільки були втрачені попередні, у зв’язку з загостренням бойових дій, результатом чого буде створення нових, збереження існуючих та/або відновлення робочих місць.
Як взяти участь
Під час розгляду заявок будуть враховуватись наступні критерії:
- наявність досвіду ведення бізнесу, який був рентабельним до загострення повномасштабної війни в Україні;
- детальний бізнес-план і чітке розуміння ідеї реалізації відновлення / релокації / розширення / переорієнтації на нові ринки бізнес-діяльності;
- відсутність юридичних і правових перешкод, а також порушень чинного законодавства під час ведення бізнес-діяльності.
Дізнатись більше про програму і заповнити заявку можна за посиланням.
Корисна інформація для тих, хто зараз в Україні, чи за кордоном 🧐
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