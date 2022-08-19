Данія запустила грантову програму підтримки українського бізнесу — Finance.ua
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Данія запустила грантову програму підтримки українського бізнесу

Особисті фінанси
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Данія запустила грантову програму підтримки українського бізнесу
Данія запустила грантову програму підтримки українського бізнесу
Данська рада в справах біженців оголосила про запуск грантової програми для підтримки українських підприємців під час війни.
Про це повідомили на Facebook-сторінці організації.
Йдеться про допомогу на суму до 15 тисяч доларів для українських бізнесів, який планують евакуюватися до інших регіонів або потребують відновлення виробничої інфраструктури.
Як пояснили в організації, розмір гранту буде залежати від кількості робочих місць, які планують створити, відновити чи зберегти українські підприємці. А також від індивідуальних потреб бізнесу.

Хто може отримати допомогу

Допомога надається тим бізнесам, які мають на меті:
  • релокацію бізнесу в більш безпечні регіони (наприклад, захід України) із подальшим поновленням бізнес діяльності, яка передбачає створення нових, збереження існуючих та/або відновлення робочих місць;
  • створення нових робочих місць шляхом розширення поточної діяльності для підприємств, які не постраждали від бойових дій;
  • відновлення пошкодженої інфраструктури та/або активів із подальшим поновленням бізнес-діяльності, яка передбачає створення нових, збереження існуючих та/або відновлення робочих місць;
  • переорієнтацію бізнес-діяльності задля виходу на нові ринки збуту, оскільки були втрачені попередні, у зв’язку з загостренням бойових дій, результатом чого буде створення нових, збереження існуючих та/або відновлення робочих місць.

Як взяти участь

Під час розгляду заявок будуть враховуватись наступні критерії:
  • наявність досвіду ведення бізнесу, який був рентабельним до загострення повномасштабної війни в Україні;
  • детальний бізнес-план і чітке розуміння ідеї реалізації відновлення / релокації / розширення / переорієнтації на нові ринки бізнес-діяльності;
  • відсутність юридичних і правових перешкод, а також порушень чинного законодавства під час ведення бізнес-діяльності.
Дізнатись більше про програму і заповнити заявку можна за посиланням.

Корисна інформація для тих, хто зараз в Україні, чи за кордоном 🧐

За матеріалами:
Шо там
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