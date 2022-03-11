Данія відновила будівництво газопроводу Норвегія-Польща — Finance.ua
0 800 307 555
укр
0 800 307 555

Данія відновила будівництво газопроводу Норвегія-Польща

11.03.2022, 15:15Енергетика
619
Будівництво данської частини Baltic Pipe, яка з’єднає Польщу з норвезькими газовими родовищами, відновилося після дев’ятимісячної перерви. Трубопровід повинен знизити залежність Польщі від російського газу, але будівництво було зупинено в травні 2021 року через екологічні проблеми.
Про це повідомляє Reuters.
Данський мережевий оператор Energinet отримав новий екологічний дозвіл і як і раніше очікує, що трубопровід буде частково введений в експлуатацію з 1 жовтня цього року, а з 1 січня 2023 року — на повну потужність до 10 млрд кубометрів.
Вторгнення росії в Україну викликало побоювання, що поставки російського газу в Європу можуть бути припинені, що підкреслює необхідність диверсифікації поставок.
Російський «Газпром» поставляє половину з 20 мільярдів кубометрів газу, споживаного Польщею, але термін дії довгострокового контракту закінчується в кінці цього року, і Варшава не планує його продовжувати. Польща прагне замінити ці поставки поставками через Baltic Pipe.
Газопровід GIPL, що з’єднує Польщу з терміналом зрідженого природного газу в Литві, відкриється 1 травня, повідомила Литва в понеділок, раніше запланованого запуску в середині 2022 року.
Оператор ГТС України (ОДТСУ) і оператор ГТС Польщі Gaz System S. A. домовилися про введення гарантованих потужностей для імпорту газу з 6 березня. Це дає можливість фізично імпортувати газ з Польщі, в тому числі з LNG-терміналу, на гарантованій основі.
За матеріалами: РБК-Україна
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Email розсилка Finance.ua
Коротко про головне за день

Також за темою

Також за темою

Розраховуйте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Всі онлайн позики в одному додатку
Payment systems
Про насРедакціяЕкспертиРекламаСпецпроєктиУмовиКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2022 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: Пр-т С.Бандери 13-В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн-Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» - незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками "Промо", "Акції", "Новини партнерів" розміщуються на правах реклами, за їх зміст несе відповідальність рекламодавець. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.