Данія спрямує українським релокованим бізнесам гранти на розвиток — Finance.ua

Данія спрямує українським релокованим бізнесам гранти на розвиток Сьогодні 11:14

Власники мікро-, малого та середнього бізнесу можуть отримати грант на розвиток діяльності від Данської ради у справах біженців. Грантова програма передбачає надання фінансової допомоги у розмірі до $15 тис. для релокованого бізнесу.

Як повідомляє Міністерство з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України, основною умовою для участі в грантовій програмі є створення нових, збереження існуючих робочих місць для внутрішньо переміщених осіб та осіб, які постраждали від війни.

Сума фінансової допомоги визначається в залежності від кількості робочих місць, які планується створити, відновити чи зберегти.

Заповнити заявку на отримання гранту на підтримку бізнесу можна за посиланням.

Кожна заявка буде розглянута конкурсною комісією, яка ухвалить рішення щодо подальшої участі заявки у програмі.

Раніше повідомлялося, що уряд Данії та більшість партій у данському парламенті домовилися про створення фонду в розмірі 7 млрд данських крон ($1 млрд) для цивільної, військової та економічної допомоги Україні.

Нагадаємо, станом на березень 2023 року до податкової та правової системи для технологічного бізнесу Дія.City приєдналося вже 498 резидентів. Із них 63% або 314 компаній мають українське коріння, тобто не мають закордонних материнських компаній.

Фінансовий Клуб України За матеріалами:

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