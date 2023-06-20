Данія анонсувала додаткову допомогу Україні — Finance.ua

Данія анонсувала додаткову допомогу Україні Сьогодні 11:14 — Казна та Політика

Данія анонсувала додаткову допомогу Україні

Влада Данії виділить Україні 3,21 мільярда доларів допомоги впродовж 2023−2028 років.

Про це у понеділок, 19 червня, заявило Міністерство оборони країни.

«Я пишаюся тим, що Данія продовжує робити значний внесок. Україна залишається глибоко залежною від військової допомоги», — заявив виконувач обов’язків міністра оборони Данії Троелс Лунд Поульсен.

Зазначається, що кошти, спрямовані на гуманітарні, економічні та військові потреби, будуть виділяти Україні через Український фонд Данії.

Кошти для Фонду будуть розподілені таким чином, що Данія зможе підтримати Україну додатковими 7,5 млрд датських крон у 2023 році, 10,4 млрд датських крон у 2024 році та 1 млрд датських крон щорічно у 2025−2028 роках.

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Суттєве збільшення підтримки України означає, що у 2023 і 2024 роках Данія виділила кошти для досягнення мети НАТО з витрачання 2% ВВП на оборону і безпеку.

Довідка Finance.ua:

програма розвитку ООН спільно з партнерами акумулює 1 мільярд доларів. Кошти будуть направлені на відновлення України;

Ісландія, Латвія та Нідерланди зробили нові грантові внески обсягом 65 млн євро у спеціальний фонд Світового банку для підтримки України.



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