Dacia представила дешевий електромобіль із запасом ходу понад 300 км (фото) — Finance.ua
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Dacia представила дешевий електромобіль із запасом ходу понад 300 км (фото)

Фондовий ринок
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Dacia представила дешевий електромобіль із запасом ходу понад 300 км (фото)
Dacia представила дешевий електромобіль із запасом ходу понад 300 км (фото)
Компанія Dacia представила новий Spring EV. Новинка з’явиться у Великій Британії у 2024 році, при цьому англійці отримають оновлену версію електромобіля.
Про це повідомляє MMR із посиланням на Carscoops.
Dacia вперше розпочала європейські продажі Spring у 2021 році, і з того моменту отримала понад 120 000 замовлень. Це також допомогло Dacia збільшити свої глобальні продажі у 2022 році на 6,8% у річному обчисленні. Dacia також зазначає, що, хоча Spring найчастіше купують як другий автомобіль у сім'ї, він є основним транспортним засобом протягом тижня для 90% сімей, у яких є кілька автомобілів.
Коли оновлена модель з’явиться у Великій Британії, то стане найдешевшим електромобілем на ринку. У Європі він починається з 17 300 євро, що еквівалентно 14 760 фунтів стерлінгів.
«Ми дуже раді, що Dacia Spring з’явиться у Великій Британії у 2024 році, — сказав Люк Броуд, директор бренду Dacia у Великій Британії. — Його напевно варто чекати. Він буквально заповнить нішу на ринку електромобілів у Великій Британії, надавши дуже зручний, доступний та якісний електромобіль».
Оновлений електрокар отримає нові елементи дизайну, інші колеса та кольори. Також очікується, що Dacia освіжить інтер'єр моделі та підвищить якість матеріалів.
За матеріалами:
MMR
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