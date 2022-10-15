Dacia готує бюджетний семимісний гібрид — Finance.ua

Dacia готує бюджетний семимісний гібрид Вчора 01:23 — Технології&Авто

Dacia готує бюджетний семимісний гібрид, Фото: motor1.com

Dacia Jogger наразі є найдоступнішим новим семимісним автомобілем на європейському ринку і вже отримав позитивні відгуки представників медіа та клієнтів.

Тим не менш, головним недоліком моделі завжди була відсутність чотирициліндрового двигуна в асортименті, і Dacia нарешті відповіла на критику, анонсувавши новий гібридний чотирициліндровий двигун.

Фактично, румунський автовиробник пообіцяв, що додасть більш потужний двигун до модельного ряду Jogger, коли автомобіль був презентований приблизно рік тому.

Тепер вже відомо, що Dacia представить Jogger Hybrid 140 на Паризькому автосалоні 2022 року, і, як випливає з назви, мотор матиме максимальну потужність 140 кінських сил (104 кіловати). Таким чином, це непогане збільшення порівняно з попереднім найпотужнішим агрегатом, 1,0-літровим трициліндровим бензиновим двигуном потужністю 110 к.с. (81 кВт).

Фото: motor1.com

Dacia не вдається в подробиці щодо точних характеристик нового гібридного двигуна, хоча за припущеннями, Jogger Hybrid 140 отримає 1,6-літрову електрифіковану силову установку від Renault Clio. У маленькому французькому хетчбеку двигун внутрішнього згоряння підтримується електродвигуном і вбудованим стартер-генератором для максимальної потужності 140 к.с. (104 кВт). Силовий агрегат поєднується з коробкою передач CVT, що передає потужність на передні колеса.

Якщо Jogger справді отримає такі налаштування, це перетворить семимісний автомобіль на одну з найдосконаліших моделей Dacia, які зараз продаються.

Фото: motor1.com

Jogger також є найдовшим і найпросторішим автомобілем у лінійці компанії з довжиною 4,55 метра і вантажним об’ємом 708 літрів у п’ятимісній конфігурації. Якщо скласти другий ряд сидінь, можна отримати вражаючий вантажний відсік об’ємом 1819 літрів.

Наступного тижня на Паризькому автосалоні 2022 року Dacia розкриє всі технічні деталі свого першого серійного гібрида. Приймання замовлень на електрифікований універсал-позашляховик відкриються на початку наступного року, а початок продажів заплановано на весну 2023 року. Перші поставки мають надійти не раніше літа наступного року.

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