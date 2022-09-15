Цивільний літак вилетів із території України вперше з весни — Finance.ua

Цивільний літак вилетів із території України вперше з весни Вчора 18:08 — Фондовий ринок

Цивільний літак вперше з квітня 2022 року вилетів з України, йдеться про судно Wizz Air, яке всі ці місяці перебувало у Львові, а тепер приземлилося в Катовіце (Польща).

Про це пише CNN із посиланням на дані сайту моніторингу польотів Flightradar24.

«Ми можемо підтвердити, що A320 HA-LWS летів зі Львова до Катовиці вчора», — сказав Ян Петченик, директор з комунікацій згаданої авіакомпанії.

Літак злетів у вівторок приблизно об 11-й ранку за східним часом у вівторок. Точний час вильоту літака невідомий, оскільки він увімкнув свій транспондер лише після проходження кордону з Польщею, «ймовірно, з міркувань безпеки».

Петченик також сказав, що ще три літаки Wizz Air з угорською реєстрацією приземлені в українській столиці.

Міністерство інфраструктури України заявило, що готове відновити роботу Львівського аеропорту, якщо отримає західні гарантії безпеки. «Поки що не зрозуміло, як це буде організовано», — зазначає видання.

Хвиля За матеріалами:

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