Цивільний літак вилетів із території України вперше з весни — Finance.ua
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Цивільний літак вилетів із території України вперше з весни

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Цивільний літак вперше з квітня 2022 року вилетів з України, йдеться про судно Wizz Air, яке всі ці місяці перебувало у Львові, а тепер приземлилося в Катовіце (Польща).
Про це пише CNN із посиланням на дані сайту моніторингу польотів Flightradar24.
«Ми можемо підтвердити, що A320 HA-LWS летів зі Львова до Катовиці вчора», — сказав Ян Петченик, директор з комунікацій згаданої авіакомпанії.
Літак злетів у вівторок приблизно об 11-й ранку за східним часом у вівторок. Точний час вильоту літака невідомий, оскільки він увімкнув свій транспондер лише після проходження кордону з Польщею, «ймовірно, з міркувань безпеки».
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Петченик також сказав, що ще три літаки Wizz Air з угорською реєстрацією приземлені в українській столиці.
Міністерство інфраструктури України заявило, що готове відновити роботу Львівського аеропорту, якщо отримає західні гарантії безпеки. «Поки що не зрозуміло, як це буде організовано», — зазначає видання.
За матеріалами:
Хвиля
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