Цифри Незалежності: яка агропродукція принесла Україні найбільше валютного виторгу — Finance.ua

Цифри Незалежності: яка агропродукція принесла Україні найбільше валютного виторгу Вчора 15:02 — Аграрний ринок

Цифри Незалежності: яка агропродукція принесла Україні найбільше валютного виторгу

Цьогоріч День Незалежності України важливий та особливий як ніколи. Адже щодня наші захисники та захисниці ведуть боротьбу з російськими окупантами, що посягнули на наші землі, життя, фінанси та незалежність.

Агресор постійно маневрує та бреше: про нашу історію, здобутки, військових, економіку та навіть про повсякдення звичайних українців. Саме тому до Дня Незалежності ми підготували серію новин, в яких будемо розповідати про найцікавіші цифри, що були поруч з українцями з року в рік. Цифри Незалежності. У цій новині поговоримо про агропромисловий комплекс. Він навіть в умовах повномасштабної війни залишається важливим джерелом надходження валюти в Україну. Те, що від нашої продукції залежить доля багатьох країн світу, всі переконалися після вторгнення росії і блокади морських портів — головного каналу для експорту.

Утім, ми вирішили згадати 2021 рік і ту агропродукцію, яка принесла країні зростання експортного виторгу.

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Загалом за 2021 рік Україна експортувала продукції АПК на суму $27,3 млрд — це 41% загальноукраїнського експорту.

Найбільшу віддачу в плані валютного виторгу за підсумками 2021 року ми отримали від експорту:

соняшникової олії — 6,4 млрд дол. (23% від загального експорту агропродукції);

кукурудзи — 5,9 млрд дол. (22%);

пшениці — 5,1 млрд дол. (19%);

насіння ріпаку — 1,7 млрд дол. (6%);

макухи соняшникової — 1,5 млрд дол. (6%);

ячменю — 1,3 млрд дол. (5%);

м’яса птиці — 0,7 млрд дол. (3%);

соєвих бобів — 0,6 млрд дол. (2%);

соєвої олії — 0,3 млрд дол. (1%);

хлібобулочних виробів — 0,3 млрд дол. (1%).

*дані Ukrainian Agribusiness Club

Основними країнами-імпортерами української агропромислової продукції є:

Китай — 16% експортного виторгу;

Індія — 7%;

Нідерланди — 6%;

Єгипет — 6%;

Туреччина — 5%.

*дані Ukrainian Agribusiness Club

Що відбувається зараз?

За шість місяців 2022 року аграрний експорт впав лише на 7% (або на 703 млн дол.) у порівнянні з показником за перше півріччя 2021-го.

Від глибшого падіння врятувала відносно активна торгівля у січні та в довоєнному лютому, а також оперативне переналаштування логістики через залізницю.

Після підписання «зернової угоди» та часткової деблокади українських портів, експортні перевезення зернових різко зросли. За даними Адміністрації морських портів України, за перші дев’ять днів роботи гуманітарного зернового коридору, морем експортували понад 370 тис. тонн аграрної продукції.

В ООН очікують значного зростання кількості суден, що експортують українське зерно чорноморським коридором, а також вважають реальним досягти позначки в 2-5 млн тонн щомісячного експорту.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

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