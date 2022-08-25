Цифри Незалежності: як кредитують аграріїв — Finance.ua

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Цифри Незалежності: як кредитують аграріїв

Кредит&Депозит
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Цифри Незалежності: як кредитують аграріїв
Цифри Незалежності: як кредитують аграріїв
Цьогоріч День Незалежності України важливий та особливий як ніколи. Адже щодня наші захисники та захисниці ведуть боротьбу з російськими окупантами, що посягнули на наші землі, життя, фінанси та незалежність.
Агресор постійно маневрує та бреше: про нашу історію, здобутки, військових, економіку та навіть про повсякдення звичайних українців. Саме тому до Дня Незалежності ми підготували серію новин, в яких будемо розповідати про найцікавіші цифри, що були поруч з українцями з року в рік. Цифри Незалежності. У цій новині поговоримо про кредитні можливості для аграріїв.
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Станом на середину серпня 2022 року українські аграрії залучили майже 51,4 млрд грн кредитів за програмою «5-7-9%», з них під посівну кампанію до 1 червня — на 38,56 млрд грн, повідомили в Міністерстві аграрної політики та продовольства України.
З початку 2022 року кредити залучив 29 471 сільгосптоваровиробник.
Лідерами за обсягами виданих кредитів, зокрема під держгарантії, а також за кількістю с/г товаровиробників стали Кіровоградщина, Київщина, Вінниччина, Одещина, Дніпровщина.
Найбільше кредитів за програмою портфельних гарантій 80% — надали державні банки:
  • ПриватБанк — на 8 млрд 243 млн грн;
  • Укргазбанк — на 4 млрд 355 млн грн;
  • Ощадбанк — на 2 млрд 814 млн грн;
  • Укрексімбанк — на 2 млрд 285 млн грн.
Уряд пролонгував пільгові кредити для аграріїв. За програмою «Доступні кредити 5-7-9%» до 31 жовтня можна буде отримати до 90 млн гривень.
Крім того, з шести місяців на рік пролонговані кредити за ставкою 0% річних, які навесні надавалися під посівну кампанію.
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Тобто позичальники, які протягом березня—травня залучали пільгове кредитування під 0% і мали здійснити виплати за цими кредитами вже в серпні 2022 року, тепер можуть це зробити до лютого 2023 року.
Програма «Доступні кредити 5-7-9%» стартувала в Україні 1 лютого 2020 року з ініціативи Президента Володимира Зеленського, її реалізує Фонд розвитку підприємництва (ФРП).
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У 2021 році вітчизняні аграрії отримали понад 26 млрд грн кредитів — це майже половина від загальної суми програми.
Загалом у вітчизняній сільськогосподарській галузі офіційно зареєстровано понад 75 тис. суб’єктів підприємницької діяльності. Майже 50 тис. підприємств усіх типів і розмірів працюють в рослинництві. Третина з них — фермерські господарства, що обробляють до 1 тис. га землі, а загалом до малого та середнього бізнесу в цій сфері можна віднести 43 тис. господарств.

Довідка Finance.ua:

  • Ще до повномасштабної війни Finance.ua розповідав історію Леоніда Центила, власника «Агрофірми Колос» на Київщині. Він через програму доступних кредитів рефінансував наявні кредити, що дозволило його компанії заощадити близько 5 млн на їх обслуговуванні.
  • Також ми писали про Григорія Шамрицького, власника фермерського господарства «Моя земля 2015» на Полтавщині. Він оформив кредит на 1,6 млн грн під 5% річних. Гроші пішли на купівлю нової сівалки точного висіву.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

За матеріалами:
Finance.ua
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