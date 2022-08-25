Цифри Незалежності: в які країни ми постачаємо агропродукції найбільше — Finance.ua

Цифри Незалежності: в які країни ми постачаємо агропродукції найбільше Вчора 10:02 — Аграрний ринок

Цифри Незалежності: в які країни ми постачаємо агропродукції найбільше

Цьогоріч День Незалежності України важливий та особливий як ніколи. Адже щодня наші захисники та захисниці ведуть боротьбу з російськими окупантами, що посягнули на наші землі, життя, фінанси та незалежність.

Агресор постійно маневрує та бреше: про нашу історію, здобутки, військових, економіку та навіть про повсякдення звичайних українців. Саме тому до Дня Незалежності ми підготували серію новин, в яких будемо розповідати про найцікавіші цифри, що були поруч з українцями з року в рік. Цифри Незалежності. У цій новині поговоримо про імпорт агропродукції. Україна входить у першу п’ятірку постачальників сільгосппродукції у світі.

У 2021 році Україна експортувала агропродукції на 27,8 млрд дол. — це 41% загальноукраїнського експорту. Якщо порівнювати з роком до того, показник зріс на чверть.

Найбільшими імпортерами українських продуктів стали:

Китай;

Індія;

Нідерланди;

Єгипет;

Туреччина.

Також українські харчі поставлялися в США, країни Європейського Союзу, Велику Британію.

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У 2020 році українська агропродукція продавалася до 175 країн. П’ятірку найбільших імпортерів розподілили за регіонами:

Європа (32,4%) на суму 7 млрд 185 млн дол.;

Азія (19,7%) 4 млрд 373 млн дол.;

Близький Схід (15,9%) 3 млрд 522 млн дол.;

Африка (13,3%) 2 млрд 945 млн дол.;

ЄДУС (3,7%) 814,7 млн дол.

Що прикметно, 2020-го ми продали в росію агропродукції на 69 млн дол., а в білорусь, з території якої сьогодні по нам летять ракети, — на 506 млн дол.

Абсолютний рекорд у 2020 році встановили українські виробники меду. Тоді Україна експортувала 69,84 тис. тонн цього продукту на суму 117,5 млн дол.

Найбільшим покупцем українського меду стала Польща — 25% від усього експорту. 20% пішло до Німеччини, 11% — до Бельгії, 10% — до США. Решту 34% розібрали різні покупці.

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У 2019 році найбільшим споживачем товарів українського АПК став Китай. Загалом п’ятірка найбільших імпортерів того періоду така:

Китай — 794,9 млн дол.;

Індія — 740,9 млн дол.;

Єгипет — 737,4 млн дол.;

Туреччина — 683,7 млн дол.;

Нідерланди — 640,8 млн.

росії у цьому списку не було, а от білорусь посідала дев’яту сходинку з показником 278,8 млн дол.

За результатами 2018 року зовнішньоторговельний обіг харчової та аграрної продукції сягнув показника понад 24,3 млрд дол., з яких 18,8 млрд дол. припало саме на український агроекспорт.

Загальний експорт української продукції у 2018 році проводився із партнерами з 220 країн світу. Найбільшими імпортерами того року стали:

Індія — 1,8 млрд дол.;

Китай — 1,2 млрд дол.;

Нідерланди — 1,2 млрд дол.;

Іспанія — 1 млрд дол.;

Єгипет — 889 млн дол.

Загальний експорт до країн ЄС склав 6,3 млрд дол.

У 2017-му передову позицію в закупівлі українського зерна утримував уже сьомий рік поспіль Єгипет. Ця країна закупила в той період зерна на 833,8 млн дол., а його частка в загальному експорті цього виду сільськогосподарської продукції склала 12,8%.

Друге місце посіла Іспанія, імпортувавши продукції на 475,6 млн дол. (7,3%). Трійку лідерів тоді замикав Китай — 447,3 млн дол. (6,9%).

Четвертими стали Нідерланди, які, що цікаво, ще у 2016 році посідали лише 13 місце рейтингу імпортерів вітчизняних зернових, закупили продукції на 446,5 млн дол. (6,9%).

П’ятою стала Італія. Вона закупила зерна на 340 млн дол. (5,1%).

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

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