Цифровізація будівельних послуг: Федоров розповів про антикорупційний ефект — Finance.ua
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Цифровізація будівельних послуг: Федоров розповів про антикорупційний ефект

Казна та Політика
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Цифровізація будівельних послуг: Федоров розповів про антикорупційний ефект
Цифровізація будівельних послуг: Федоров розповів про антикорупційний ефект
Цифровізація будівельних послуг заощадила 10 млрд гривень лише за 2021 рік. Ще 1,5 млрд гривень було збережено завдяки антикорупційному ефекту.
Про це повідомив міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.
«До 2019 року будівельна сфера була найкорумпованішою в Україні. Створення Єдиної державної електронної системи (ЄДЕСБ) кардинально змінило ситуацію. Тепер ви можете будувати прозоро та швидко. На порталі Дія доступно 14 будівельних послуг, які економлять час. Наприклад, створення повідомлення про початок будівельних робіт СС1 займає лише 20 хвилин. Без черг, кабінетів та зайвих папірців», — заявив Федоров.
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З усім переліком послуг можете ознайомитися тут.
За словами міністра, сервісами скористалися вже понад 100 тисяч громадян, 74% з них задоволені результатом.
«Зміни стали корисними не лише для забудовників, а й для громадян. Тепер кожен українець можете самостійно перевірити, чи законне будівництво. Біля будівель розміщений QR-код — скануйте його, щоб дізнатися інформацію про обʼєкт», — повідомив Федоров.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

За матеріалами:
Finance.ua
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