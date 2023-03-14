Цифрові гроші: економіст розповів про переваги електронної гривні — Finance.ua

Цифрові гроші: економіст розповів про переваги електронної гривні Сьогодні 19:03 — Валюта

Цифрові гроші: економіст розповів про переваги електронної гривні

В Україні розробляють цифрові гривні, які будуть дорівнювати звичайним та можуть бути корисними у протидії корупції. Співвідношення до звичної для українців гривні буде 1/1.

Про це розповів доктор економічних наук Василь Фурман.

«Це просто буде ще одна, третя форма грошей», — заявив економіст.

За словами експерта, нині центральні банки різних країн проводять дослідження та запускають цифрові валюти. Цифрова гривня буде співвідноситись з безготівковою чи готівковою як 1/1.

Фурман завірив, що е-гривня матиме багато переваг. За його словами, її буде легко контролювати та можна буде використовувати у державних виплатах для запобігання корупції.

«Щоб гроші, простими словами, не крали, щоб це були розумні гроші. Тобто якщо ти направляєш, наприклад, на будівництво доріг, вони будуть лише на будівництво доріг. Там не може іти на корупційні складові», — пояснив доктор економічних наук.

Другою перевагою Фурман назвав відсутність комісії. Він розповів, що при переказах з картки одного банку на картку іншого втрачається певна сума, але у випадку з е-гривнею такого не буде.

Однак деталей буденного використання нового варіанту грошей експерт не надав. За його словами, досі не вирішено, хто буде відкривати ці гаманці. Нині тривають дискусії щодо того, довірити це центральному банку чи державним та комерційним.

Розвиток цифрових валют центральних банків сприятиме розвитку ринку цифрових активів, заявив Фурман.

Довідка Finance.ua:

на сайті Національного банку України вказано, що е-гривня — це електронна форма грошової одиниці України та емітентом її є Нацбанк. Вона покликана доповнити готівкову та безготівкову форми гривні, виконуючи усі функції грошей;

Мінцифри хоче пришвидшити процес розвитку електронної гривні. За законодавством, пілотний проект має стартувати у 2024 році.



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