Cвітовий банк слідом за МВФ попередив про високий ризик глобальної рецесії — Finance.ua

Cвітовий банк слідом за МВФ попередив про високий ризик глобальної рецесії Сьогодні 10:35

Cвітовий банк слідом за МВФ попередив про високий ризик глобальної рецесії

Світовий банк стурбований тим, що «подальші несприятливі шоки» можуть підштовхнути світову економіку до рецесії у 2023 році, причому особливо вразливими будуть малі держави.

Про це йдеться у у звіті Світового банку щодо глобальних економічних перспектив, пише Bloomberg.

«Навіть без чергової кризи в цьому році очікується різке уповільнення зростання світової економіки, що відображає синхронне посилення політики, спрямованої на стримування дуже високої інфляції, погіршення фінансових умов і триваючі збої через вторгнення росії в Україну», — підкреслили в СБ.

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«Необхідні термінові глобальні та національні зусилля для пом’якшення ризику такого спаду, а також боргових проблем в країнах з ринком, що формується, і країнах, що розвиваються, де зростання інвестицій, як очікується, залишиться нижче середнього показника за останні два десятиліття», — заявили у фінустанові.

Важливо, щоб влада країн, що розвиваються, забезпечувала фінансову підтримку вразливих груп, інфляційні очікування залишалися надійно закріпленими, а фінансові системи зберігали стійкість, вважають у Світовому банку.

Напередодні директор-розпорядник МВФ Крісталіна Георгієва розпочала 2023 рік з попередження, що світ чекає «важкий рік, важчий, ніж рік, який ми залишаємо позаду».

За її словами, третина світової економіки буде в рецесії, оскільки США, ЄС і Китай одночасно сповільнюють темпи зростання.

Економічна Правда За матеріалами:

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