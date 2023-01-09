Cвітовий банк слідом за МВФ попередив про високий ризик глобальної рецесії — Finance.ua
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Cвітовий банк слідом за МВФ попередив про високий ризик глобальної рецесії

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Cвітовий банк слідом за МВФ попередив про високий ризик глобальної рецесії
Cвітовий банк слідом за МВФ попередив про високий ризик глобальної рецесії
Світовий банк стурбований тим, що «подальші несприятливі шоки» можуть підштовхнути світову економіку до рецесії у 2023 році, причому особливо вразливими будуть малі держави.
Про це йдеться у у звіті Світового банку щодо глобальних економічних перспектив, пише Bloomberg.
«Навіть без чергової кризи в цьому році очікується різке уповільнення зростання світової економіки, що відображає синхронне посилення політики, спрямованої на стримування дуже високої інфляції, погіршення фінансових умов і триваючі збої через вторгнення росії в Україну», — підкреслили в СБ.
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«Необхідні термінові глобальні та національні зусилля для пом’якшення ризику такого спаду, а також боргових проблем в країнах з ринком, що формується, і країнах, що розвиваються, де зростання інвестицій, як очікується, залишиться нижче середнього показника за останні два десятиліття», — заявили у фінустанові.
Важливо, щоб влада країн, що розвиваються, забезпечувала фінансову підтримку вразливих груп, інфляційні очікування залишалися надійно закріпленими, а фінансові системи зберігали стійкість, вважають у Світовому банку.
Напередодні директор-розпорядник МВФ Крісталіна Георгієва розпочала 2023 рік з попередження, що світ чекає «важкий рік, важчий, ніж рік, який ми залишаємо позаду».
За її словами, третина світової економіки буде в рецесії, оскільки США, ЄС і Китай одночасно сповільнюють темпи зростання.
За матеріалами:
Економічна Правда
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