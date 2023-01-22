Cвітові авіаперевезення можуть відновитися до допандемійного рівня вже цьогоріч – FT — Finance.ua

Cвітові авіаперевезення можуть відновитися до допандемійного рівня вже цьогоріч – FT Сьогодні 05:12 — Світ

Cвітові авіаперевезення можуть відновитися до допандемійного рівня вже цьогоріч – FT

Відновлення міжнародних польотів Китаєм допоможе підняти глобальні авіаперевезення до допандемійного рівня до середини цього року, навіть незважаючи на те, що брак нових літаків продовжує заважати повному відновленню галузі.

Про це пише Financial Times із посиланням на одну з найбільших у світі компаній з оренди літаків Avolon.

У компанії заявили, що після 70-відсоткового відновлення пасажиропотоку минулого року завдяки Європі й Північній Америці саме Азія стимулюватиме зростання в 2023 році, чому сприятиме відкриття кордонів Китаєм. Прогноз компанії є найоптимістичнішим за три роки після того, як COVID-19 зупинив галузь.

Раніше фахівці попереджали, що відновлення до рівня 2019 року відбудеться не раніше 2024-го. Проте нещодавнє рішення Китаю знову відкрити свої кордони розглядається як останній крок, необхідний для повного відновлення пасажирських перевезень. Це рішення викликало зростання кількості бронювань рейсів, хоча вони залишаються значно нижчими за допандемійний рівень.

За даними ForwardKeys, кількість бронювань вихідних міжнародних рейсів у період із 26 грудня по 3 січня підскочила на 192% порівняно з тим же періодом минулого року, але все ще на 85% нижча за допандемійний рівень.

Представники галузі очікують, що рівень бронювання продовжуватиме зростати, оскільки авіакомпанії в Китаї наймають персонал і відновлюють свої розклади міжнародних рейсів після трьох років бездіяльності, хоча вони побоюються, що мандрівників можуть відштовхнути правила тестування, введені для авіапасажирів, які подорожують із Китаю.

Оптимізм Avolon підтримали інші керівники галузі. Енгус Келлі, виконавчий директор AerCap, найбільшого у світі орендодавця, сказав, що всі клієнти авіакомпаній повідомляють про високий попит, незважаючи на економічний спад. За його словами, минулого року AerCap зіткнулася з більшим попитом на літаки, ніж будь-коли у своїй історії. У 2022 році було підписано 570 договорів оренди, в основному на літаки з постачанням у 2023-му та 2024-му роках.

Хоча попит на польоти повернувся, проблеми в основних виробників Airbus та Boeing можуть загальмувати відновлення. Avolon попередив, що затримки з доставкою стають «повсюдними». За його словами, близько 2400 запланованих літаків не було збудовано через пандемію. Минулого року Airbus і Boeing наростили виробництво літаків, щоб задовольнити зростаючий попит з боку авіакомпаній. Airbus поставив 661 літак у 2022 році, збільшивши виробництво на 8%, тоді як його американський конкурент збільшив виробництво на 41% порівняно з попереднім роком, до 480.

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