Credit Suisse відмовився обслуговувати нових клієнтів із Росії — Finance.ua

Credit Suisse відмовився обслуговувати нових клієнтів із Росії

Вчора 10:36 — Фондовий ринок

Швейцарський банк Credit Suisse відмовився вести новий бізнес у Росії. Рішення прийнято у зв’язку з вторгненням Росії в Україну 24 лютого.

Про це повідомляє Reuters

Згідно з внутрішнім документом, Credit Suisse прагне скоротити свої ділові контакти з росією, допомагаючи клієнтам обмежити їхню власну присутність у країні та переводячи співробітників в інші місця.

Credit Suisse підтвердив, що приблизно 4% активів під управлінням його підрозділу управління активами належать російським клієнтам.

Раніше стало відомо, що двоє членів Палати представників Конгресу США надіслали голові швейцарського банку Credit Suisse Group AG Томасу Готтштайну запит про надання інформації про видачу кредитів особам, до яких могли належати антиросійські санкції, повідомляє Dow Jones, у розпорядженні якого опинився текст листа.

Запит надійшов після появи інформації про те, що Credit Suisse проінструктував інвесторів, які брали участь у нещодавній угоді з продажу боргових активів, знищити інформацію про угоди з багатими клієнтами.

У рамках угоди, про яку писала Financial Times у лютому, Credit Suisse втратив частину кредитів на загальну суму $2 млрд, виданих заможним громадянам на купівлю яхт та літаків. За даними FT, банк повідомив іншим сторонам угоди про чотири дефолти щодо виданих кредитів, що відбулися в 2017-2018 роках внаслідок санкцій США щодо російських олігархів.

Пізніше повідомлялося, що банк попросив інвесторів знищити документи, що стосуються угоди.

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«Це повідомлення викликає суттєві побоювання щодо відповідності Credit Suisse умовам суворих санкцій, накладених США разом із союзниками та партнерами на архітекторів та пособників безпричинного вторгнення в Україну, включаючи президента росії володимира путіна та олігархів його внутрішнього кола», — йдеться у листі Керін Мело Лінча, представників Демократичної партії від Нью-Йорка та Массачусетсу.

Представник Credit Suisse відмовився прокоментувати листа, направивши журналістів до попередніх коментарів банку. В них зазначено, зокрема, що знищення документів є загальноприйнятою практикою і що вся ситуація не має жодного стосунку до останніх санкцій.

Раніше Готтштайн заявляв, що швейцарський банк виконує всі вимоги санкцій США, Великої Британії та ЄС.

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