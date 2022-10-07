Credit Suisse прагне викупити свій борг на $3 мільярди у спробах заспокоїти інвесторів — Finance.ua
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Credit Suisse прагне викупити свій борг на $3 мільярди у спробах заспокоїти інвесторів

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Швейцарський банк Credit Suisse зробив пропозицію викупити до 3 мільярдів доларів старших боргових паперів у спробах заспокоїти побоювання інвесторів на тлі падіння акцій та чуток про фінансові проблеми.
Про це повідомляє Reuters.
«Операції відповідають нашому проактивному підходу до управління загальною структурою зобов’язань і оптимізації процентних витрат і дозволяють нам скористатися перевагами ринкових умов для викупу боргу за привабливими цінами», — йдеться в заяві банку.
Другий за величиною банк Швейцарії заявив, що робить тендерну пропозицію на 1 млрд євро щодо восьми боргових цінних паперів, деномінованих в євро або фунтах стерлінгів, і ще одну — про викуп 12 паперів, деномінованих в доларах, на суму до 2 млрд дол.
Керівництво банку намагається запевнити великих клієнтів, контрагентів та інвесторів щодо своєї ліквідності та достатності капіталу. Головний виконавчий директор банку Ульріх Кернер в службовій записці також повідомив співробітникам, що банк не має проблем з капіталом чи ліквідністю.
За матеріалами:
Економічна Правда
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