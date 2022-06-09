Credit Suisse попередив про збитки у другому кварталі через війну в Україні — Finance.ua

Credit Suisse попередив про збитки у другому кварталі через війну в Україні

Вчора 04:40 — Фондовий ринок

Швейцарський фінансовий конгломерат Credit Suisse прогнозує збитки у другому кврталі, оскільки група постраждала від нестабільності ринку на тлі війни в Україні.

Про це пише Financial Times із посиланням на заяву компанії.

Зазначається, що інвестиційно-банківський підрозділ Credit Suisse постраждав від волатильності ринку на тлі війни в Україні, згортання заходів стимулювання економіки в пандемію та посилення грошово-кредитної політики у відповідь на зростання світової інфляції.

Банк повідомив, що зіткнувся з низьким припливом нових клієнтів і «тривалим зниженням боргового навантаження клієнтів», особливо в Азіатсько-Тихоокеанському регіоні.

Повідомляється, що інвестпідрозділ банку постраждав у квітні та травні через низькі обсяги випуску акцій та боргових зобов’язань та розширення кредитних спредів на тлі посилення кредитної політики в різних країнах.

На цьому тлі Credit Suisse анонсував розширення ініціатив щодо скорочення видатків.

Однією із них, за словами джерел Bloomberg, може стати новий раунд скорочень персоналу. За інформацією агентства, банк може скоротити чисельність персоналу у всіх підрозділах, включаючи інвестиційний банкінг та управління активами, одразу у кількох регіонах присутності.

На кінець 2021 року в Credit Suisse працювало понад 50 000 осіб, свідчать дані на сайті банку.

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