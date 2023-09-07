Coinbase залучила $57 млн для запуску платформи криптокредитування — Finance.ua
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Coinbase залучила $57 млн для запуску платформи криптокредитування

Криптовалюта
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Coinbase залучила $57 млн для запуску платформи криптокредитування
Coinbase залучила $57 млн для запуску платформи криптокредитування
Біржа Coinbase залучила $57 млн інвестицій для запуску платформи криптокредитування, орієнтованої на інституційних клієнтів. При цьому компанія перебуває під пильною увагою наглядових органів у США.
«Завдяки цій послузі різні установи можуть надати Coinbase в кредит криптоактиви на стандартизованих умовах у вигляді продукту, що підпадає під положення D статуту Комісії з цінних паперів і бірж США (SEC)», — зазначив у коментарі для CoinDesk представник фірми.
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У виданні зазначили, що платформа пропонуватиме кредити з надмірним забезпеченням. Це покликано створити певні гарантії для клієнтів, підкреслило джерело CoinDesk.
У Bloomberg повідомляють, що інвестиції надійшли від користувачів сервісу Coinbase Prime. Не відомо, чи буде Coinbase надавати кредитні послуги на цій платформі або запустить новий ресурс.
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Примітно, управління майданчиком візьме на себе підрозділ Coinbase Credit Inc. Саме ця фірма раніше наглядала за роботою програми Borrow, яку закриють у листопаді 2023 року.
У 2021 році біржа вже намагалася вийти на цей ринок зі своєю ініціативою Lend. Компанія швидко згорнула проєкт після того, як на нього звернула увагу SEC.
У 2023 році платформа знову потрапила в поле зору регулятора. Біржу звинуватили в просуванні цінних паперів без ліцензії.

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