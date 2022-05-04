Coinbase взяла у Goldman Sachs перший кредит під забезпечення в Bitcoin — Finance.ua

Coinbase взяла у Goldman Sachs перший кредит під забезпечення в Bitcoin

Вчора 14:27 — Фондовий ринок

Coinbase взяла у Goldman Sachs перший кредит під забезпечення в Bitcoin

Найбільша у США криптовалютна біржа Coinbase отримала перший кредит під заставу Bitcoin, видану Goldman Sachs.

Про це повідомляє Bloomberg

«Робота Coinbase з Goldman є першим кроком у визнанні цифрових активів як забезпечення, що зміцнює міст між фіатною та криптовалютною економіками», — заявила глава Coinbase Institutional Бретт Тейпол.

Умов угоди вона не розкрила.

Наприкінці квітня представник інвестиційного банку повідомив про виданий кредит під заставу в цифровому золоті, але не назвав отримувача.

За словами директора криптоброкерської компанії Genesis Метью Балленсвейга, такі позичальники зазвичай розміщують Bitcoin за ціною від 40% до 60%. Заставу зберігає кваліфікований кастодіан. Кредитор надає позику в доларах за обумовленою ставкою.

«Можуть варіюватися терміни погашення, інші умови, але в цілому це проста структура для виведення інституційних кредиторів на ринок», — зазначив він.

Genesis вже структурувала аналогічні позики з дружніми до криптовалют банками, такими як Signature та Silvergate, додав Балленсвейг.

Станом на кінець 2021 року Coinbase володіла активами в криптовалютах на суму $566 млн ($183 млн — у біткойні), згідно з річним звітом фірми. При цьому кошти та їх еквіваленти становили $7,1 млрд.

Фахівці компанії Arca припустили, що кредитна угода з криптобіржею була для банку тестовою, оскільки в установі бачать великий попит на такі транзакції.

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