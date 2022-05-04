Coinbase взяла у Goldman Sachs перший кредит під забезпечення в Bitcoin — Finance.ua

«Робота Coinbase з Goldman є першим кроком у визнанні цифрових активів як забезпечення, що зміцнює міст між фіатною та криптовалютною економіками», — заявила глава Coinbase Institutional Бретт Тейпол.
Умов угоди вона не розкрила.
Наприкінці квітня представник інвестиційного банку повідомив про виданий кредит під заставу в цифровому золоті, але не назвав отримувача.
За словами директора криптоброкерської компанії Genesis Метью Балленсвейга, такі позичальники зазвичай розміщують Bitcoin за ціною від 40% до 60%. Заставу зберігає кваліфікований кастодіан. Кредитор надає позику в доларах за обумовленою ставкою.