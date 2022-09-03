Cоціальна допомога українцям в Італії: як отримати — Finance.ua

Cоціальна допомога українцям в Італії: як отримати Вчора 15:09 — Світ

Cоціальна допомога українцям в Італії: як отримати

Процедура отримання допомоги українським переселенцям в Італії у 2022 році. Експерти порталу visitukraine.today зібрали всю найважливішу інформацію в одному місці.

Особи, які користуються тимчасовим захистом, прирівнюються з метою доступу до Національної служби охорони здоров’я до громадян Італії. Їм буде видано податковий код, за допомогою якого вони зможуть отримати доступ до медичних послуг.

Як подати заяву?

Для подання заявки вам знадобиться ваш податковий код, мобільний телефон та електронна пошта. Залежно від часу, що минув з моменту подання заяви на отримання дозволу на тимчасове проживання та заяви, яку ви подаєте на платформі, внесок може бути наданий вам одним щомісячним платежем, двома щомісячними платежами.

Як отримати доступ до національної системи охорони здоров’я:

Неповнолітні. Реєстрація з SSN дійсна до 31/12/2022, з якої неповнолітній може безкоштовно відвідувати PLS (педіатр за вільним вибором) і, отже, скористатися послугами, запрошеними в рецепті, як будь-який інший пацієнт, зареєстрований із SSN, та зі звільненням від оплати.

Неповнолітня особа, яка не має віз Шенгенської зони, не звернулася до Головного управління поліції за дозволом на перебування. Потрібно виданий код STP (з можливим заявою про мало забезпечення).



Особа, яка має візу, видану в Шенгенській зоні, а також особа, яка звернулася до Квестури за дозволом на перебування та чекає на її видачу. Можливість тимчасової реєстрації терміном на 6 місяців з можливістю продовження, з якою він/вона може безкоштовно відвідувати MMG (лікаря загальної практики) і, отже, користуватися послугами, які запитують у рецепті, як будь-який інший пацієнт, зареєстрований із SSN та зі звільненням від талона E02, якщо він прикріплений до реєстраційної форми замість медичної картки.



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Зверніть увагу: громадяни України, які мають паспорт, можуть перетинати кордони ЄС без необхідності одержання візи та перебувати там не більше 3 місяців. Таким чином, віза Шенгенської зони означає титул, що дає право на перебування в країні понад три місяці (наприклад, віза для роботи або навчання).

Зверніться на сайт Servizio Sanitario, щоб дізнатися, як отримати код STP (Straniero Temporaneamente Presente — Тимчасово присутній іноземець) або зателефонуйте за безкоштовним номером 800 894 545.

Прийом українських біженців

Відповідно до указу про допомогу, прийнятого урядом 2 травня, було виділено нову допомогу для прийому українських біженців (на сьогодні в Італії перебуває понад 107 000 осіб).

Ще 58 мільйонів євро планується виділити муніципалітетам, які організують прийом неповнолітніх.

Таким чином гарантується відшкодування витрат на душу населення у розмірі до 100 євро.

Організовано три режими прийому біженців:

у центрах CAS та SAI Міністерства внутрішніх справ та місцевих органів влади, на які виділяється 33 євро на особу на день;

з DIFFUSED HOSPITALITY, керованої організаціями та асоціаціями третього сектора, знову ж таки з відшкодуванням 33 євро на день за кожного прийнятого біженця;



при автономному проживанні біженців у родичів та друзів: передбачено пряме щомісячне відшкодування у розмірі 300 євро на особу/150 на дітей.



Тимчасовий захист для українських біженців

Уряд також підготував указ, який передбачає спеціальний дозвіл на проживання строком на 12 місяців і може бути продовжений ще на 6 місяців як «тимчасовий захист» для українських біженців.

Зокрема, ця форма дозволу може бути застосована до:

громадян України, які проживають у країні до 24 лютого 2022 року;

громадян третіх країн або особам без громадянства, які вже користувалися міжнародним захистом або його еквівалентом, або посвідкою на проживання в Україні;



членів сім’ї вищезгаданих осіб.



Дозвіл необхідно запросити в імміграційних офісах Головного поліцейського управління, а в електронному вигляді він видається безкоштовно.

Допомога українським переселенцям у Мілані

Мешканці України, які потребують розміщення, мають написати листа в префектуру на адресу emergenzaucraina.pref_milano@interno.it, вказавши, скільки людей і коли очікується їхнє прибуття. Ви також можете зв’язатися з регіональним операційним центром за номером 800-894545.

Крім регіонального номера, можна також звернутися за телефоном 02.02.02 до муніципалітету Мілана, який надасть будь-яку корисну інформацію та контакти компетентних органів з різних профілів.

Для українських громадян, які прибувають на Центральний вокзал, Hub Ucraina представлений H24 у метро Mortirolo, інформаційним та першим пунктом прийому, керованим Protezione Civile та Progetto Arca, де ATS також надає медичну допомогу. Центр «Україна» надає всю основну інформацію та повідомляє про будь-які потреби у житлі у префектуру Мілана для подальшого управління.

Для тих, хто прибуває на автобусах на автостоянку Lampugnano, з 12 години дня до 22 години працює пункт першого контакту та орієнтації, яким керує Громадянська оборона муніципалітету Мілана у співпраці з Emergency. Тут тих, хто прибуває з України, супроводжують при реєстрації та орієнтують на доступні варіанти розміщення.

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