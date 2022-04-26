Coca-Cola надасть Україні допомогу на суму до $15 млн — Finance.ua

Coca-Cola надасть Україні допомогу на суму до $15 млн

Вчора 16:45 — Фондовий ринок

Американська Coca-Cola Co. (SPB: KO), найбільший у світі виробник безалкогольних напоїв, а також Фонд Coca-Cola і її глобальні партнери з розливу напоїв, допоможуть Україні, що зазнала військового вторгнення країни-агресора росії, на загальну суму близько $15 млн.

Зусилля з надання гуманітарної допомоги в регіоні включатимуть пожертвування коштів та виробленої корпорацією продукції, що випливає зі звіту компанії за перший квартал 2022 року.

«Це фінансування підтримає подальші зусилля щодо надання допомоги Червоним Хрестом та іншими організаціями, що діють в Україні та сусідніх країнах, допомагаючи мільйонам переміщених осіб», — зазначено у звіті Coca-Cola.

Крім того, корпорація надає термінову фіндопомогу всім своїм співробітникам в Україні.

Відповідно до звіту, Coca-Cola 8 березня 2022 року оголосила про зупинення своєї діяльності у рф у відповідь на її збройну агресію в Україні. Цей захід орієнтовно знизить чистий виторг і операційний прибуток корпорації за підсумками року в межах 1-2%, а також скоротить прибуток на акцію приблизно на $0,04/шт.

Чистий прибуток компанії у січні-березні скоротився на 23,5% порівняно з аналогічним періодом минулого року — до $2,25 млрд.

Квартальний виторг Coca-Cola збільшився на 5% — до $9,02 млрд проти $8,6 млрд роком раніше.

Продаж газованих напоїв збільшився на 4%, в основному за рахунок Китаю, Індії та Латинської Америки. Реалізація соків, молочних напоїв та напоїв на рослинній основі зросла на 3%. Продаж води, спортивних напоїв, кави та чаю скоротився на 11%.

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