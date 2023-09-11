Clubhouse повертається — тепер додаток зробить ставку на повідомлення в чатах — Finance.ua
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Clubhouse повертається — тепер додаток зробить ставку на повідомлення в чатах

Технології&Авто
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Clubhouse повертається — тепер додаток зробить ставку на повідомлення в чатах
Clubhouse повертається — тепер додаток зробить ставку на повідомлення в чатах
Додаток Clubhouse намагається повернути популярність серед користувачів та переосмислює свою концепцію.
Про це повідомляє The Verge.
Досі застосунок популяризував ідею соціальних аудіокімнат. Але тепер він має намір бути більше схожим на додаток для обміну повідомленнями з новими груповими чатами. Оновлений додаток вже доступний на iOS та Android.
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«Уявіть собі чат як щось на кшталт групової історії в Instagram, до якої ви долучаєтесь своїм голосом. Ви починаєте чат, записуючи голосове повідомлення, а потім можете надіслати його своїм друзям. Потім вони можуть приєднатися і додати свої власні голосові записи, щоб створити своєрідний голосовий колаж/розмову», — пише видання.
Clubhouse переробили з урахуванням цих нових чатів. Коли людина відкриває оновлений додаток, то він пропонує розпочати новий чат та поділитися ним. Чати — це також те, що користувач бачить в першу чергу на домашній вкладці додатка.
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При цьому користувачі зможуть й надалі створювати соціальні аудіокімнати в прямому ефірі. Clubhouse запевняє, що це лишатиметься центральною частиною додатка.
Нагадаємо, що Clubhouse запустили на iOS у квітні 2020 року. В травні 2021-го додаток з’явився на Android. Тоді в його роботі ставку робили на живе спілкування в спеціальних «кімнатах» і «клубах» за інтересами. Взаємодія відбувалася голосом в реальному часі.
Інтерес до додатка був дуже високим, тож запрошення до нього продавалися навіть на eBay. Але з часом зацікавленість згасла, особливо після появи нових подібних продуктів.
За матеріалами:
mezha.media
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