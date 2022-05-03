Citigroup веде активний діалог про продаж свого російського бізнесу — Finance.ua

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Citigroup веде активний діалог про продаж свого російського бізнесу

Вчора 20:37Фондовий ринок
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Citigroup веде активний діалог про продаж свого російського бізнесуCitigroup веде активний діалог про продаж свого російського бізнесу
Фінансовий конгломерат Citigroup веде «активний діалог» з потенційними покупцями його банківського бізнесу в росії.
Про це головний виконавчий директор Citigroup Джейн Фрейзер повідомила в інтерв’ю Bloomberg.
Інвестори турбуються про те, що вторгнення російського диктатора володимира путіна в Україну і наступні фінансові санкції, введені проти багатьох найбільших російських банків, завадять зусиллям Citigroup з продажу свого бізнесу в країні, що було анонсовано минулого року.
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Фрейзер заявила, що Citigroup, як і раніше, збирається продати ці підрозділи, незважаючи на те, що продовжує обслуговувати корпоративних клієнтів у регіоні.
«Ми продаємо нашу роздрібну та нашу комерційну банківську франшизу на місцях, і ми ведемо активний діалог з цього приводу», — сказала Фрейзер в інтерв’ю Bloomberg Television.
Минулого року в Citigroup оголосили про намір продати роздрібні банківські операції на 13 ринках Європи та Азії, а також у Мексиці.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

За матеріалами: НВ
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