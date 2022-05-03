Citigroup веде активний діалог про продаж свого російського бізнесу — Finance.ua

Citigroup веде активний діалог про продаж свого російського бізнесу
Фінансовий конгломерат Citigroup веде «активний діалог» з потенційними покупцями його банківського бізнесу в росії.
Про це головний виконавчий директор Citigroup Джейн Фрейзер повідомила в інтерв’ю Bloomberg.
Інвестори турбуються про те, що вторгнення російського диктатора володимира путіна в Україну і наступні фінансові санкції, введені проти багатьох найбільших російських банків, завадять зусиллям Citigroup з продажу свого бізнесу в країні, що було анонсовано минулого року.