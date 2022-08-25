Citigroup офіційно оголосила про поетапне згортання діяльності в рф — Finance.ua

Citigroup офіційно оголосила про поетапне згортання діяльності в рф Вчора 17:10 — Фондовий ринок

Американська Citigroup згорне споживчі операції в Росії — компанія почала шукати покупця на Сітібанк ще в 2021 році, але зіштовхнулася зі складностями через санкції та обмеження, введені в росії для інвесторів з так званих недружніх країн.

Про це пише The Wall Street Journal із посиланням на обізнані джерела.

Згодом Citigroup офіційно підтвердила цю інформацію на своєму сайті.

"Citi оголосила, що в рамках своїх постійних зусиль щодо скорочення своїх операцій у росії вона згортає свої споживчі банківські операції та комерційні банківські операції в країні.

У квітні 2021 року Citi оголосила про свій план виходу з банківського обслуговування споживачів у росії в рамках глобального стратегічного оновлення. У березні 2022 року Citi розширила сферу свого запланованого виходу з Росії, включивши місцеві комерційні банки", — йдеться у заяві.

Компанія заявила, що почне згортати операції з обслуговування роздрібних клієнтів та комерційних клієнтів у поточному кварталі. Citi закриє 15 філій та скоротить приблизно 2300 співробітників.

За даними на кінець другого кварталу 2022 року, Citi оцінює свої активи в Росії $8,4 млрд (на кінець 2021 року було $9,8 млрд). Закриття російського бізнесу коштуватиме компанії приблизно $170 млн, йдеться в повідомленні.

Citi був одним із перших міжнародних банків, що вийшли на російський ринок. Група відкрила своє представництво в москві в 1992 році, через рік отримала ліцензію для ведення банківської діяльності в росії.

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