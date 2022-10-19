Citibank у рф почав попереджати клієнтів про згортання бізнесу — Finance.ua

Citibank у рф почав попереджати клієнтів про згортання бізнесу Вчора 19:14 — Фондовий ринок

Російський Citibank почав повідомляти міжнародних клієнтів про поетапне згортання корпоративного бізнесу в росії.

Про це пише «Комерсант» із посиланням на одного із клієнтів, який отримав листа від банку.

У листі уточнюється, що процес згортання операцій пройде у два етапи: до кінця січня банк має намір «суттєво скоротити» конверсійні операції з валютою, а вже до початку квітня наступного року припинити всі послуги, крім тих, які організація зобов’язана виконувати юридично.

«Компанія пояснила, що ефективне обслуговування клієнтів ускладнюють, зокрема, запроваджені проти росії санкції. Сітібанк рекомендував клієнтам перевести операційний бізнес до інших кредитних організацій та закрити рахунки у себе, зазначивши, що зазначений термін завершення операцій не продовжуватиметься», — йдеться у повідомленні.

Читайте також Німеччина ускладнила отримання віз для росіян

Минулого тижня американська Citigroup, оголошуючи фінансові результати за третій квартал поточного року, роз’яснила ситуацію із наданням послуг корпоративним клієнтам у росії.

Американська фінансова корпорація Citigroup Inc заявила, що до кінця першого кварталу 2023 року припинить надавати майже всі банківські послуги, які вона пропонує в рф.

«У майбутньому єдиною діяльністю Citi в рф будуть операції, необхідні для виконання решти юридичних і нормативних зобов’язань», — заявили в компанії.

Економічна Правда За матеріалами:

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.