Citi назвав умови для припинення зростання долара — Finance.ua

Citi назвав умови для припинення зростання долара Вчора 23:19 — Валюта

Citi назвав умови для припинення зростання долара

За даними Citigroup Global Markets Inc., долар, ймовірно, продовжуватиме зростати доти, доки не припиниться нинішнє уповільнення світової економіки та зростання не почне знову прискорюватися.

Про це пише «Мінфін» з посиланням на Bloomberg.

До того часу валюта США є «найбезпечнішим притулком», особливо тому, що вона пропонує премію до прибутковості порівняно з її глобальними аналогами, пишуть стратеги Citi, зокрема Джеймі Фейї з Лондона, в дослідницькій записці.

«Те, що, на нашу думку, необхідне формування вершини долара, — це дно глобального зростання, — кажуть стратеги. — Необхідно змінити макроекономічну ситуацію, щоб змінити траєкторію долара».

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Суперечки про те, коли закінчиться нинішній сплеск світової резервної валюти, не вщухають. Індекс долара США ICE, який відстежує курс долара по відношенню до шести його глобальних аналогів, цього року виріс майже на 18%, досягнувши рекордного річного приросту, виходячи з даних, зібраних з 1972 року.

Зміцнення долара було головною темою на зустрічах фінансових керівників та голів центральних банків у Вашингтоні минулого тижня, оскільки стрімке зростання американської валюти посилює економічні проблеми, які постають перед урядами по всьому світу.

Стратеги кажуть, що до полегшення ще далеко, особливо після того, як міністр фінансів США Джанет Єллен заявила минулого тижня, що зміцнення долара є «логічним результатом» різних позицій глобальної грошово-кредитної політики.

За даними Citigroup, навіть рішення ФРС уповільнити підвищення ставок може бути замало, щоб переконати більшість інвесторів продавати долар.

За словами стратегів, покращення перспектив глобального економічного зростання залишається ключовим, оскільки це було основною рушійною силою минулих розворотів долара, особливо в останні два десятиліття.

«Вершина долара США, ймовірно, буде досягнута лише тоді, коли ФРС почне знижувати ставки, а глобальний економічний цикл за межами США досягає дна», — писали вони.

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